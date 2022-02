Les investisseurs de détail américains ont acheté la dernière baisse, selon Vanda Research.

Les traders individuels ont acheté un montant net de 1,5 milliard de dollars jeudi, alors que le S&P 500 a étendu ses baisses à une perte intrajournalière depuis le début de l'année de près de 14% sur les inquiétudes liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avant de bondir plus tard dans la journée, selon les données de Vanda Research.

"Nous pensons que les investisseurs de détail ont joué un rôle clé dans le fort rebond des actions hier", a déclaré Giacomo Pierantoni, responsable des données chez Vanda Research, dans une obligation. L'indice de référence a progressé de 2,24% vendredi, réduisant ses pertes depuis le début de l'année à 8%.

Des données antérieures ont montré que les achats des investisseurs particuliers ont diminué au cours de la dernière semaine, les flux ayant chuté de 50% à 1,8 milliard de dollars au cours de la semaine jusqu'à mercredi, selon JPMorgan.

La baisse du S&P 500 depuis le début de l'année et la chute de 12,5 % du Nasdaq ont masqué des baisses bien plus importantes de bon nombre d'actions et d'ETF que les investisseurs particuliers ont privilégiés ces derniers mois.

Les analystes ont déclaré que la crise en Ukraine maintiendrait probablement la volatilité élevée, les investisseurs digérant les implications de la plus grande attaque contre un État en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

"Il s'agit d'un événement supplémentaire induisant de la volatilité sur une toile de fond qui propose déjà de nombreuses opportunités de volatilité", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

Jeudi, les actions les plus populaires parmi les clients d'Interactive Brokers, sur la base d'une moyenne mobile de cinq jours, comprennent de nombreux noms qui ont été malmenés par le marché cette année.

Les noms les plus actifs avec des achats nets comprenaient notamment Tesla Inc, en baisse de 23,4 % depuis le début de l'année ; Advanced Micro Devices Inc, en baisse de 15,9 % depuis le début de l'année ; Meta Platforms Inc, en baisse de 37,4 % depuis le début de l'année ; et Roku Inc, en baisse de 38,8 % depuis le début de l'année.

Avec de nombreux favoris des investisseurs particuliers dans le rouge en 2022, le portefeuille du parieur moyen est proche de plonger dans le négatif également, ont déclaré les analystes de Vanda dans une note séparée.

L'agression de la Russie contre l'Ukraine s'étant intensifiée, les investisseurs particuliers se sont également intéressés aux gagnants et aux perdants potentiels de la crise.

Les domaines d'intérêt des traders de détail ont été l'ETF United States Oil Fund LP, qui a enregistré la semaine dernière le deuxième flux d'achat net hebdomadaire le plus élevé de la part des investisseurs de détail depuis la période avril-mai 2020, ainsi que les valeurs énergétiques, les ETF VIX et les ETF sur l'or, ont-ils indiqué.

Le meilleur choix parmi les investisseurs de détail au cours de la semaine dernière, tel que suivi par JPMorgan, a été le ProShares UltraPro Short QQQ ETF, qui parie contre l'indice Nasdaq 100 et a augmenté de 38,6% depuis le début de l'année.