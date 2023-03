Les investisseurs de la rue principale s'opposent à Wall street pour tenter de faire décrocher la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) dans son projet de réorganisation des opérations boursières.

Les particuliers qui se coordonnent en ligne ont inondé la SEC de plus de 1 300 lettres de commentaires, exprimant pour la plupart leur soutien, sur les règles proposées par le régulateur en décembre, qui représentent les changements les plus importants apportés au commerce des actions depuis près de vingt ans.

La voix collective des investisseurs individuels s'est accrue au fur et à mesure que leur nombre augmentait, un héritage durable de la saga des "actions mèmes" du début de l'année 2021. En temps utile, les traders de détail se sont regroupés sur les médias sociaux pour faire grimper les prix des actions fortement court-circuitées, ce qui a coûté des milliards aux fonds spéculatifs qui avaient parié contre eux, déclenchant des audiences du Congrès et de nouvelles règles de marché.

Ces efforts soulignent non seulement que la technologie a permis à des millions de personnes d'accéder plus facilement aux marchés, mais aussi qu'elle a contribué à unifier cette nouvelle cohorte disparate d'investisseurs pour qu'ils fassent pression en faveur du changement.

"Beaucoup de gens sont en colère", a déclaré Dave Lauer, cofondateur de We The Investors, un groupe de défense des petits investisseurs. Les sociétés qui agissent en tant qu'intermédiaires "sont celles qui écrivent les règles depuis de nombreuses années, et elles veulent donc changer cela", a-t-il déclaré.

Les transactions de détail représentent souvent plus de 20 % du volume du marché, contre moins de 10 % pendant la majeure partie de 2018 et de 2019. Les investisseurs individuels ont sauté sur les opérations boursières après que les grands courtiers de détail ont éliminé les commissions à la fin de 2019. Ils sont devenus encore plus actifs pendant la pandémie, car de vastes sommes de relance gouvernementale ont atterri sur leurs comptes bancaires alors que beaucoup travaillaient à la maison et que les taux d'intérêt restaient bas.

En s'organisant en vastes groupes d'intérêt, les petits commerçants ont gagné en influence sur les marchés.

We The Investors a organisé deux réunions en ligne depuis décembre avec Gary Gensler, président de la SEC, qui a répondu directement aux questions des investisseurs individuels sur les propositions, qui prévoient notamment que la plupart des ordres d'achat d'actions des particuliers soient envoyés aux enchères afin de stimuler la concurrence.

D'autres règles proposées prévoient une nouvelle norme obligeant les courtiers à prouver qu'ils ont obtenu la meilleure exécution des transactions pour leurs clients, ainsi qu'une réduction des incréments de négociation et des frais d'accès aux bourses, et une meilleure information sur l'exécution des ordres des particuliers.

Dans une récente pétition demandant à la SEC d'interdire la pratique des courtiers de détail qui acceptent des paiements de la part des sociétés de tenue de marché pour être les premiers à exécuter les ordres de leurs clients, We The Investors a recueilli plus de 71 000 signatures.

À quelques semaines de la date limite du 31 mars pour l'envoi des lettres de commentaires sur les propositions de la SEC, M. Lauer a déclaré qu'il commençait à peine la campagne de lettres de commentaires de son organisation.

CHANGER LE MONDE

La Bourse de New York de l'Intercontinental Exchange Inc., le plus grand groupe boursier du monde, Citadel Securities, le plus grand teneur de marché mondial, et Charles Schwab Corp, un important courtier de détail, se sont fermement opposés à certaines parties des règles proposées par la SEC.

Les trois poids lourds de Wall street ont fait équipe pour s'opposer aux propositions de règles relatives aux enchères et à la meilleure exécution, qui, selon eux, pourraient menacer la liquidité du marché et faire reculer ses progrès.

"Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la Commission ait publié simultanément plusieurs propositions de grande envergure qui bouleverseraient la structure actuelle du marché sans évaluer de manière adéquate l'impact cumulatif sur le marché ou le potentiel de conséquences imprévues", ont-ils écrit dans une lettre de commentaires commune lundi.

La Securities Industry and Financial Markets Association, qui représente les banques et les gestionnaires d'actifs, a fait part de ses inquiétudes quant à l'ampleur des changements proposés. Elle a demandé des auditions et une période de consultation plus longue.

Entre-temps, les investisseurs individuels, dont certains portent des pseudonymes tels que Jeff Lebowski, le personnage principal ultra décontracté de "The Big Lebowski", et Ralph Kramden, le patriarche conduisant le bus dans "The Honeymooners", continuent d'inonder la SEC de lettres de commentaires et de se réunir en ligne pour planifier leurs réponses aux propositions.

"C'était extraordinaire", a posté sur YouTube un utilisateur sous le pseudonyme Where's Seamus, après le livestream de We The Investors avec M. Gensler, le 22 février. "Nous sommes en train de changer le monde.