Les investisseurs deviennent pointilleux en Asie après les gains faciles de la réouverture de la Chine

La vague initiale d'optimisme concernant la levée des blocages dans la deuxième plus grande économie du monde a soulevé une foule de valeurs commerciales et touristiques dans la région, avec en tête, comme on pouvait s'y attendre, les bénéficiaires les plus évidents - des secteurs tels que les hôtels de Macao et le tourisme en Thaïlande.

Mais après trois mois, les investisseurs estiment qu'il est temps de faire preuve de plus de discernement.

"Nous pensons que la prochaine phase de la reprise du marché sera axée sur les entreprises capables de fournir une croissance résiliente des bénéfices", a déclaré Robert Secker, spécialiste de portefeuille dans la division des actions chez T. Rowe Price.

Herald van der Linde, responsable de la stratégie des actions de HSBC pour l'Asie-Pacifique, souligne que les actions des secteurs du voyage et des jeux ont déjà profité de la situation.

"Je pense que pour le reste de l'année 2023, tout dépend de la façon dont la reprise en Chine se répercute sur les sociétés de consommation et les banques en dehors de la Chine", a-t-il déclaré.

Pour les investisseurs à la recherche de leur prochaine étape de croissance, les analystes recommandent les secteurs susceptibles de bénéficier de la demande refoulée des consommateurs chinois, tels que les entreprises d'hôtellerie, les détaillants et les industries qui ont connu des difficultés pendant le ralentissement économique, notamment les recruteurs en ligne et les opérateurs de centres commerciaux.

Les investisseurs misent sur le fait que l'épargne astronomique des ménages chinois, qui a bondi à 17,8 trillions de yuans (2,62 trillions de dollars) l'année dernière, sera libérée et stimulera ces secteurs.

Man Wing Chung, gestionnaire principal du Value Partners' Asia ex-Japan Fund, ajoute des actions de matériel technologique et de semi-conducteurs à Taïwan, en disant que leur "évaluation a déjà pris en compte une grande partie du sentiment négatif sur la baisse du cycle technologique".

Bien que les actions du fabricant taïwanais de puces TSMC aient augmenté de 45 % depuis leur plus bas niveau d'octobre, elles s'échangent toujours à 15,5 fois les bénéfices futurs, en dessous d'une moyenne sur 5 ans de 18,8 fois.

GRAPHIQUE : Évaluation de TSMC -

Stimulées par les attentes des habitants du pays le plus peuplé du monde, qui se précipiteront pour voyager et socialiser après trois années de verrouillage pandémique des plus rigoureux, les actions des sociétés de jeux de Macao, Sands China, Wynn Macau, MGM China, ont toutes plus que doublé au cours des trois derniers mois.

Singapore Airlines est en hausse de 12 %, tandis que Trip.com Group Ltd a gagné 68 % au cours de la même période.

Le marché chinois est naturellement celui qui en a le plus profité, l'indice MSCI Chine ayant augmenté de près de 50 % depuis début novembre, dépassant de loin la hausse de 13 % de l'indice MSCI Asie du Sud-Est et de 26 % de l'indice général MSCI Asie-Pacifique.

Cela a conduit les investisseurs à rechercher des secteurs et des entreprises aux valorisations déprimées en dehors de la Chine.

De plus, comme la Chine représente plus de 20 % des exportations de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, une reprise en Chine soulèvera la croissance de toute la région, a déclaré Chung de Value Partners, qui est surpondéré sur les marchés du bloc de l'ASEAN.

Les données des bourses de Taiwan, d'Inde, des Philippines, du Vietnam, de Thaïlande, d'Indonésie et de Corée du Sud montrent que les étrangers ont acheté pour 8,8 milliards de dollars d'actions en janvier, Taiwan et la Corée du Sud ayant enregistré leurs plus gros achats mensuels depuis au moins deux ans.

Les investisseurs étrangers avaient vendu pour 57,2 milliards de dollars d'actions régionales l'année dernière.

GRAPHIQUE : Valorisation des actions philippines par rapport au reste de l'Asie - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/gkplwdxdlvb/chart_eikon.jpg

GRAPHIQUE : Le MSCI Chine surpasse les actions régionales -

POUSSÉE MONDIALE OU ATTRACTION CHINOISE ?

Après une année 2022 torride, les investisseurs ont parié qu'une reprise rapide de l'économie chinoise amortirait quelque peu l'impact d'un ralentissement mondial et d'une éventuelle récession.

Selon M. Chung de Value Partners, les inquiétudes concernant la récession mondiale ont été largement prises en compte dans le marché et les bénéfices de la réouverture de la Chine ne se sont pas encore fait sentir.

L'inflation mondiale montrant des signes d'assouplissement et les investisseurs s'attendant à ce que les principales banques centrales mettent bientôt fin à leur resserrement monétaire, leur attention s'est portée sur les possibilités de récession mondiale.

"Tout le monde semble 'savoir' que nous allons avoir une récession, et tout le monde semble 'savoir' qu'elle sera légère", a déclaré Christy Tan, stratège en investissement au Franklin Templeton Institute.

"La Chine et sa réouverture commerciale, en revanche, n'en sont qu'à leurs débuts et pourraient constituer un vent de fraîcheur supplémentaire pour les actions asiatiques plus tard dans l'année."

(1 $ = 6,7850 yuan renminbi chinois)