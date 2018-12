Les investisseurs devront composer avec davantage de volatilité en 2019, prévient UBS WM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les investisseurs devront composer avec davantage de volatilité pour exploiter les opportunités en 2019. C’est du moins ce qu'affirme le rapport « Year Ahead » d'UBS. La croissance économique mondiale est appelée à ralentir l'année prochaine: de 3,8% en 2018, elle passera à 3,6%, et les bénéfices des entreprises croîtront à un rythme plus modéré. Une récession demeure cependant improbable en 2019, selon UBS. Le prix de bon nombre d'actifs financiers intègre d'ailleurs déjà les incertitudes.Le Chief Investment Office (CIO) d'UBS Wealth Management entame 2019 avec une surpondération des actions mondiales. Toutefois, vu que le cycle du marché arrive à maturation, les investisseurs ont intérêt à diversifier et à couvrir leur portefeuille contre la volatilité et d'autres risques, notamment les risques politiques. Ils devraient également profiter de la croissance de l'investissement durable et de l'Impact Investing, sans oublier d'exploiter les gisements de valeur là où les prix des actifs sont excessivement bas.Comme le souligne Mark Haefele, Chief Investment Officer d'UBS Global Wealth Management, "les investisseurs ont intérêt à garder leurs positions en actions mondiales, mais devraient se positionner pour affronter la volatilité des marchés. "" Un léger ralentissement de la croissance économique et des bénéfices des entreprises n'est pas synonyme de croissance nulle, d'autant que les récents mouvements observés sur les marchés ont accru l'attrait d'un certain nombre d'actifs en termes de valorisation ", indique l'expert.Avant de conclure : " les investisseurs doivent cependant aussi tenir compte des tensions géopolitiques et du resserrement des politiques monétaires."