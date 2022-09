Les investisseurs doivent attendre les élections au Brésil pour obtenir une clarté fiscale - un dirigeant de Credit Suisse

"Il faut attendre la définition de qui va mettre en œuvre les politiques l'année prochaine pour, en fait, être en mesure de comprendre quel est le risque fiscal qui nous attend", a déclaré Luciano Telo à Reuters, ajoutant que l'incertitude pourrait retarder certains investissements dans le pays.

Le marché veut comprendre si celui qui sortira vainqueur cherchera à contenir le niveau des dépenses, a déclaré Telo dans une interview.

De récents sondages ont montré que l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva était en tête de la course à la présidence, suivi de l'actuel président Jair Bolsonaro.

Une fois l'élection décidée, il pourrait y avoir un certain soulagement sur les marchés, a déclaré Telo. Mais il a souligné la nécessité pour le nouveau gouvernement de travailler rapidement sur la communication avec l'industrie financière après le résultat.

Dans certains autres pays d'Amérique latine, les investisseurs n'ont pas vu de ligne directrice claire après les élections, ce qui a fait que les actifs se sont négociés avec une décote après le vote.

Bien que Telo ait déclaré que le marché boursier brésilien est actuellement bon marché, le dirigeant du Credit Suisse préfère attendre les signes de la croissance économique et de la politique fiscale du pays en 2023 avant d'allouer plus de ressources aux actions au Brésil.

"Nous sommes très proches des élections. Pour diminuer une incertitude, cela ne vaut pas la peine de détenir plus de positions longues sur le marché boursier pour le moment", a-t-il déclaré, ajoutant que les actions bancaires et les sociétés liées aux matières premières sont celles dans lesquelles le Credit Suisse voit le plus de valeur pour le moment.

Tout scénario pour les actifs financiers brésiliens dépend des prochaines étapes de la Réserve fédérale, a-t-il noté.

"C'est l'élément le plus important pour (déterminer) l'aversion au risque, plus que tout élément régional", a déclaré Telo.