Les traders ont investi vendredi dans des contrats d'options sur actions américaines qui seraient rémunérés si la volatilité augmentait par rapport à son niveau le plus bas depuis quatre ans, alors même que l'indice S&P 500 restait à portée de main de nouveaux sommets.

Le volume des options sur l'indice de volatilité Cboe, qui sont généralement utilisées pour se prémunir contre les fluctuations des marchés boursiers, s'élevait à 1,2 million de contrats à 14h20 vendredi, en passe d'atteindre son niveau le plus élevé depuis environ trois semaines.

L'indice, connu sous le nom de "jauge de la peur à Wall Street", s'est établi à 12,51 vendredi, juste au-dessus du niveau le plus bas en quatre ans de 11,81 atteint fin décembre, après une hausse fulgurante en fin d'année qui a permis au S&P 500 de réaliser un gain de 24 % en 2023.

Le S&P 500 étant à moins de 1 % de son record de clôture de janvier 2022, certains traders semblent profiter des prix relativement bas des contrats d'options défensifs pour couvrir leur portefeuille.

La transaction la plus importante sur le VIX vendredi était un achat de 16,8 millions de dollars de 250 000 options d'achat qui bénéficieraient d'une hausse de l'indice de volatilité au-dessus de 17 d'ici la mi-février.

"Je pense qu'il s'agit de l'un des plus gros achats d'options d'achat VIX que nous ayons vu depuis un certain temps", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna Financial Group. Selon M. Murphy, il s'agit plus probablement d'une opération défensive visant à tirer parti de niveaux de volatilité comparativement attrayants pour renforcer la protection du portefeuille que d'un pari pur et simple sur une chute du marché boursier. "Il s'agit probablement d'un grand fonds qui pourrait même avoir une position très longue, en disant que c'est la couverture la plus intéressante pour nous en ce moment", a-t-il déclaré. La vigueur de l'activité de couverture vendredi contrastait avec le niveau généralement anémique des transactions défensives au cours des dernières semaines.

D'autres contrats d'appel VIX de février, avec des prix d'exercice allant de 15 à 19, ont également fait l'objet d'échanges importants.