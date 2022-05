Les investisseurs en fonds communs de placement mondiaux pourraient vendre pour 350 milliards de dollars d'actions cette année -Barclays

Les investisseurs ont vendu des actions dans le sillage de la hausse de l'inflation, incitant les économies à augmenter les taux d'intérêt. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a ajouté aux pressions inflationnistes dans un contexte de flambée des prix de l'énergie et des matières premières, augmentant les coûts pour les entreprises car cela a nui à leurs valorisations, ainsi que la volatilité des marchés financiers mondiaux.

Barclays a déclaré que les sorties d'actions s'élevaient en moyenne à 2,6 % des actifs sous gestion (AUM) des fonds communs de placement lors des périodes précédentes de ventes massives d'actions, telles que la grande crise financière de 2008-09, contre 0,3 % cette année, ce qui implique qu'une autre vente d'actions de 350 milliards de dollars est à prévoir cette année, à moins que les craintes de récession ne diminuent.

Les investisseurs en fonds communs de placement ont été des vendeurs nets d'actions ce mois-ci, pour la première fois depuis août 2020, bien que les sorties d'actions soient minuscules par rapport aux entrées record de 1,3 billion de dollars depuis 2020, a déclaré Barclays.

"Tant la dynamique économique que celle des révisions des BPA sont devenues négatives, ce qui suggère que la direction du voyage est probablement vers plus de sorties (d'actions), bien que l'ampleur ne soit pas claire à ce stade", a ajouté la maison de courtage.

Barclays estime qu'il est peu probable que les perspectives des consommateurs s'améliorent si la Réserve fédérale américaine devient plus agressive en matière de politique monétaire, même si les revenus et les fondamentaux des entreprises semblent favorables pour le moment.

Les nerfs concernant une récession mondiale ont été mis à rude épreuve mardi par des données faibles sur le marché du logement américain et la Réserve fédérale américaine a promis d'agir de manière agressive en augmentant le coût des emprunts et les minutes de sa dernière réunion, qui sont attendues plus tard.

La maison de courtage continue de considérer que les États-Unis sont plus vulnérables à de nouvelles ventes d'actions que l'Union européenne, étant donné les valorisations plus élevées.