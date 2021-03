Les investisseurs espèrent que Powell saura trouver les mots

La semaine dernière, les marchés actions ont confirmé leurs belles dispositions du début de l'année 2021, à l'image d'un CAC40 rayonnant qui a renoué avec ses meilleurs niveaux 2020 après cinq séances consécutives dans le vert. En intégrant les dividendes, ce que font par exemple le DAX et le S&P500, l'indice parisien est au plus haut historique, à deux jours de l'anniversaire du premier confinement. Sous la surface, ce sont toujours les valeurs mal-aimées de 2020, les financières, les énergétiques, les petites capitalisations, les valorisations à la casse qui font office de locomotives, aux dépens de la santé, des services collectifs et de la consommation de base.

"Les actions au champagne, les obligations à la bière", résumait vendredi une banque d'affaires américaine. J'en connais un qui n'a pas dû tourner au champagne hier. Emmanuel Faber, qui est désormais l'ex-patron de Danone. Le dirigeant avait cédé à la pression d'investisseurs activistes il y a peu en acceptant de lâcher la direction générale pour ne garder que la présidence. Il ne l'aura conservée que quelques jours puisque son conseil d'administration l'a écarté hier soir. Faber aura tenté de donner une connotation engagée à Danone, en allant jusqu'à transformer statutairement le groupe en "société à mission", c’est-à-dire en l'inscrivant dans une trajectoire socialement responsable contraignante. Pas tout seul, puisqu'il avait alors été suivi par 99% de ses actionnaires. Mais on ne prête qu'aux riches : faute de résultats opérationnels probants, la belle mission n'a pas résisté à la pression, d'autant que le meilleur ennemi, Nestlé, a largement plus prospéré sur la dernière décennie. Faber traînait comme un boulet les 9% de pertes sur 5 ans de ses investisseurs par rapport aux gains de 40% de ceux du groupe de Vevey. Gilles Schnepp prend la présidence, en attendant de recruter un directeur général.

Mais les investisseurs ont cette semaine d'autres chats à fouetter que la révolution de palais chez Danone. Les regards sont déjà tournés vers la banque centrale américaine, qui rendra mercredi son verdict sur sa politique monétaire en même temps que ses nouvelles projections macroéconomiques. Un fin connaisseur des marchés américains soulignait dans un commentaire publié ce weekend que Jerome Powell tiendra probablement à cette occasion sa plus importante conférence de présentation depuis bien longtemps. Son objectif sera de rassurer sur les perspectives économiques, la trajectoire des prix et les outils déployés par l'institution. Un nouvel exercice d'équilibriste qui fera couler beaucoup d'encre d'ici mercredi, et sans doute encore plus après. Ceux qui sont allergiques aux vaticinations des spécialistes de la politique monétaire ont tout intérêt à prendre une semaine de congés, pour éviter l'overdose.

Comme chaque lundi, quelques informations qui ont animé le weekend :

La CDU d'Angela Merkel perd deux élections régionales.

Plusieurs pays européens suspendent l'administration du vaccin d'AstraZeneca.

La capitale chinoise Pékin enveloppée par un épais nuage de poussière.

Première expérience sur Twitch pour Jean Castex hier soir.

Les marchés européens sont attendus en hausse ce matin, alors que la fin de séance est désordonnée en Asie. Les marchés actions chinois restent sous pression en dépit de données macroéconomiques solides.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Empire State pour le mois de mars sera publié à 13h30 aux Etats-Unis. Ce matin, la Chine a annoncé une vive hausse de sa production industrielle sur janvier / février, grâce notamment à une base favorable (le coronavirus avait déjà commencé à peser en Chine en février 2020).

La paire euro / dollar évolue peu à 1,1947 USD. L'once d'or se négocie 1726 USD (+0,1%). Tendance légèrement haussière sur le pétrole, avec un Brent à 69,70 USD et un WTI à 66,10 USD. Le rendement du T-Bond monte à 1,64% sur 10 ans. Le Bitcoin évolue juste en dessous des 60 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alfa Laval : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 281 à 350 SEK.

Alfen : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 52 à 75 EUR.

Balfour Beatty : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 300 à 360 GBp.

Bodycote : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 730 GBp.

Boohoo : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 460 GBp.

Deutsche Börse : HSBC passe de conserver à acheter en visant 169 EUR.

Deutsche Wohnen : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 38 EUR.

EMS-Chemie : Stifel passe de vendre à conserver en visant 810 CHF.

ENI : HSBC passe de conserver à acheter en visant 12,30 EUR.

Ericsson : SEB Equities passe de conserver à acheter en visant 130 SEK.

Hugo Boss : Baader Helvea passe d'alléger à accumuler en visant 36 EUR.

InPost : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 21 EUR.

JCDecaux : HSBC relève son objectif de cours de 14 à 17 EUR.

Kardex : UBS reste neutre avec un objectif de cours relevé de 178 à 191 CHF.

Neoen : AlphaValue reste à la vente avec un objectif réduit de 32,30 à 29,90 EUR.

NOS, SGPS : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 3,20 EUR.

Prosus : Santander démarre le suivi à l'achat en visant 140 EUR.

Stellantis : Deutsche Bank démarre le suivi à l'achat en visant 20 EUR.

Stora Enso : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 17,17 à 18,65 EUR.

Svenska Cellulosa : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 147 à 151 SEK.

Swissquote : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 100 à 126 CHF.

Total : HSBC relève son objectif de cours de 43,20 48,80 EUR.

U-Blox : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 71 à 69 CHF.

UPM : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 25 à 27 EUR.

Valora : Credit Suisse relève son objectif de cours de 180 à 210 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Le conseil d'administration de Danone se sépare d'Emmanuel Faber, remplacé à la présidence par Gilles Schnepp.

Sanofi annonce l'arrêt prématuré de l'essai de phase III avec Libtayo dans le cancer du col de l'utérus en raison d'un résultat positif en matière de survie globale.

Total renforce son engagement à faire de Singapour une plateforme majeure d’avitaillement GNL en Asie.

Eurofins ajoute la détection des variantes du virus à sa solution de surveillance du SARS-CoV-2 pour les eaux usées, les surfaces, l'air et les masques utilisés.

Rexel proposera à ses actionnaires un dividende de 0,46 EUR.

Icade va payer le solde de son dividende (2 EUR) en actions à hauteur de 80%.

Les consignes colis "intelligentes" de Quadient désormais disponibles pour le marché résidentiel en France.

Valneva perd un membre de son conseil de surveillance.

Cegid se lance dans les services financiers.

Enertime dresse un bilan de l'appel à projets de l'ADEME datant d'octobre 2020.

OSE Immuno et Arcagy-Gineco lancent une étude clinique de phase II évaluant Tedopi en combinaison avec pembrolizumab dans le cancer de l'ovaire.

La justice consulaire impose la tenue d'une AGE de Filae le 16 avril.

Tour Eiffel a publié ses comptes.

Notre bilan mensuel des meilleurs fonds small&midcaps.

Dans le monde

Annonces importantes

Résultats des sociétés. KE Holdings, Hennes & Mauritz, Talanx, Grand City Properties, Reply, Morphosys, Salzgitter, Sthree, Geox…