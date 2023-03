Les investisseurs espèrent que la victoire de Tinubu aux élections présidentielles du Nigeria annonce une réforme.

M. Tinubu, dont la victoire au scrutin de samedi avec 37 % des voix est contestée par ses rivaux devant les tribunaux, est largement considéré comme un "parrain" qui a contrôlé la mégapole de Lagos longtemps après son propre mandat de gouverneur de l'État, ce qui amène certains analystes à craindre que les changements favorables au marché soient victimes de la politique.

Première économie d'Afrique, le Nigeria est aux prises avec une insécurité généralisée, des pénuries d'argent, de carburant et d'électricité et une faible croissance. De nombreux économistes affirment que les problèmes du pays ont été aggravés par les taux de change multiples, le rationnement des devises étrangères et le coût pour les caisses de l'État d'une subvention de 10 milliards de dollars pour le carburant en 2022.

"Nous considérons les perspectives économiques du Nigeria comme un verre à moitié plein, sous réserve que les autorités autorisent la dévaluation du naira et la suppression des subventions pétrolières", a déclaré Anders Faergemann, un gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe des marchés émergents chez PineBridge Investments.

"Bola Tinubu a fait des bruits positifs pendant sa campagne en ce qui concerne ces questions."

Avant l'élection, de nombreux investisseurs avaient déclaré que tout successeur du président sortant Muhammadu Buhari, qui vient du même parti que Tinubu et a favorisé une politique économique étatiste, serait probablement une amélioration.

"La preuve est dans le pudding", a déclaré John Mumo, associé chez Blakeney, une société de gestion de fonds d'actions axée sur l'Afrique. "C'est un parrain politique et un faiseur de roi, il connaît la machinerie politique et, espérons-le, cela lui permettra de faire passer des réformes assez difficiles."

Certains analystes ont déclaré que la dépendance de Tinubu à l'égard du patronage politique pourrait rendre certaines réformes moins probables, citant le bénéfice que de nombreux politiciens tireraient de la subvention de l'essence, que le président élu s'est engagé à supprimer progressivement.

"Tinubu va augmenter les taxes, c'est quelque chose qu'il sait faire. Il essaiera donc de compenser (la subvention du carburant)", a déclaré Tunde Ajileye, partenaire du cabinet nigérian SBM Intelligence.

Tinubu s'est engagé à stimuler la production de pétrole, qui stagne actuellement autour de 1,39 million de barils par jour (bpj) et bien en dessous de son quota OPEP de 1,8 million de bpj, pour la porter à 2,6 millions de bpj d'ici 2027.

"Je pense qu'il va pouvoir s'attaquer au vol de pétrole et augmenter la production de pétrole... dans le but premier de pouvoir la contrôler", a déclaré M. Ajileye.

Maîtriser la situation fiscale et le fardeau du paiement des intérêts doit être une priorité absolue pour le prochain président du Nigeria, a déclaré Sergey Dergachev, gestionnaire de fonds chez Union Investment. Le Fonds monétaire international a estimé que le gouvernement du Nigeria a consacré 96 % de ses revenus au service de la dette l'année dernière.

"C'est un défi énorme", a déclaré Dergachev.