Les investisseurs étrangers continuent de vendre des actions chinoises en raison des risques de ralentissement.

Les données de Refinitiv montrent que les étrangers ont vendu pour une valeur nette de 734 millions de dollars d'actions du continent entre le 1er et le 10 novembre via Stock Connect, un lien transfrontalier clé entre les bourses du continent et de Hong Kong, après avoir vendu 8,5 milliards de dollars le mois dernier.

Selon l'Institute of International Finance, les marchés obligataires chinois ont subi une sortie totale de 105,1 milliards de dollars sur neuf mois, tandis que les portefeuilles d'actions chinoises ont perdu 7,6 milliards de dollars en octobre, soit le montant le plus élevé depuis mars.

Cette situation contraste avec les flux entrants sur les marchés émergents en octobre : leurs marchés boursiers et obligataires ont reçu 9,2 milliards de dollars le mois dernier.

Les analystes ont déclaré que les ventes massives du mois dernier étaient dues aux craintes que la nouvelle équipe dirigeante du président Xi Jingping adopte des politiques plus axées sur l'idéologie, et accorde moins de priorité à la croissance économique.

Graphique : Flux étrangers vers les actions chinoises via Stock Connect - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mopakmaompa/Foreign%20flows%20into%20Chinese%20stocks%20via%20Stock%20Connect.jpg

"L'un des principaux résultats que les investisseurs ont tiré du 20e Congrès du Parti est qu'il semble y avoir moins de voix opposées au sein du gouvernement, et une concentration encore plus forte du pouvoir", a déclaré John Lau, responsable des actions asiatiques chez la société d'investissement SEI.

"À moins que le gouvernement ne communique activement des politiques visant à promouvoir la croissance, les flux sortants vont probablement se poursuivre."

Les données de Refinitiv Lipper ont montré que les fonds d'actions axés sur la Chine ont fait face à une sortie de 2,95 milliards de dollars le mois dernier, leur troisième vente nette consécutive.

Les inquiétudes concernant la reprise chancelante de la Chine ont été exacerbées cette semaine après des données montrant que les exportations et les importations se sont contractées en octobre, frappées par les restrictions COVID-19 et la chute de la demande extérieure. Le ralentissement des exportations est susceptible de nuire davantage à la faiblesse du yuan, selon les analystes.

Le yuan a chuté d'environ 12 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

Graphique : Exportations, importations de la Chine et performance du yuan par rapport au dollar cette année - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvnbdambvl/China's%20exports%20imports%20and%20performance%20de%20yuan%20against%20the%20dollar%20this%20year.jpg

"Du point de vue de l'investisseur international, un affaiblissement du yuan signifie des rendements plus faibles des actifs chinois lorsqu'ils sont traduits dans la monnaie nationale, ce qui nuit encore plus au sentiment et augmente les sorties de capitaux", a déclaré Lorenzo La Posta, gestionnaire de portefeuille chez Momentum Global Investment Management.

La Posta a déclaré qu'il augmenterait l'exposition aux actions chinoises, étant donné que les valorisations sont à des niveaux jamais vus depuis les creux de 2015.

Le ratio cours/bénéfices à 12 mois à terme de MSCI China était de 8,1 fin octobre, bien en dessous d'une moyenne de 11,3 sur 10 ans.

Graphique : Répartition par pays de la croissance estimée des bénéfices des entreprises asiatiques en 2022- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbpggreyzpq/Breakdown%20by%20country%20for%20Asian%20companies'%20estimated%20profit%20growth%20in%202022.jpg

L'indice composite de Shanghai a reculé pour un quatrième mois consécutif en octobre, portant les pertes de cette année à plus de 15 %. L'indice a augmenté de 7,2 % ce mois-ci, aidé par certains espoirs d'une ouverture prochaine de l'économie par le gouvernement.

Toutefois, Chetan Seth, stratège en actions chez Nomura, a déclaré que les investisseurs ont été pris à contre-pied à de nombreuses reprises par le passé en tentant de "devancer" l'assouplissement de la politique du zéro-coup.

"Comme le consensus du marché se forme autour de la réouverture potentielle de l'économie chinoise au premier trimestre 2023, il est probable qu'une fois de plus les investisseurs tenteront de "front run" la réouverture de la Chine."

Graphique : Flux mensuels dans les fonds d'actions axés sur la Chine - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdpxdybgopx/Monthly%20flows%20into%20China-focused%20equity%20funds.jpg