Les investisseurs étrangers ont délaissé les valeurs financières, les technologies de l'information et les biens de consommation en avril, selon les données du National Securities Depository Ltd (NDSL).

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI), qui ont acheté pour 2,08 trillions de roupies d'actions indiennes au cours des 12 mois se terminant en mars, ont vendu des actions pour une valeur de 86,71 milliards de roupies en avril, sur fond d'inquiétudes concernant les retards dans les réductions de taux d'intérêt aux États-Unis.

Toutefois, les ventes des FPI ont été compensées par les achats des investisseurs nationaux, les indices de référence Nifty 50 et S&P BSE Sensex gagnant respectivement 1,24 % et 1,13 %.

"Les entrées de capitaux étrangers stagneraient si la Réserve fédérale américaine continuait à maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps", a déclaré Sreeram Ramdas, vice-président de Green Portfolio.

Les données récentes sur l'inflation et le marché du travail aux États-Unis, plus élevées que prévu, ont réduit les espoirs d'une réduction rapide des taux. Les marchés ne s'attendent désormais à une réduction des taux qu'à partir de septembre, alors qu'ils espéraient auparavant une réduction en juin.

Les marchés indiens ont bien résisté en avril, malgré les ventes incessantes des investisseurs étrangers, grâce à l'afflux important d'investisseurs institutionnels nationaux, a déclaré M. Ramdas, ajoutant que de nombreuses liquidités nationales attendaient sur les lignes de touche et pourraient maintenir la stabilité des marchés.

Parmi les secteurs individuels, les valeurs financières les plus pondérées et les technologies de l'information sensibles aux taux américains ont connu des sorties de 93,38 milliards de roupies et de 95,73 milliards de roupies, respectivement.

Les valeurs financières ont tout de même augmenté de 4,06 % en avril, leur meilleure performance mensuelle en 2024, grâce à des bénéfices élevés.

Cependant, les sociétés informatiques, qui ont publié des résultats médiocres pour le trimestre de mars, ont chuté de 4,86 %.

Les perspectives peu encourageantes concernant les dépenses des clients aux États-Unis et la tiédeur de la demande pourraient avoir stimulé les sorties de capitaux étrangers dans le secteur des technologies de l'information, tandis que tout renversement de la tendance des capitaux étrangers se répercuterait sur les sociétés financières, car c'est dans ce secteur que la participation des investisseurs étrangers est la plus élevée, a déclaré Anil Rego, fondateur et gestionnaire de fonds chez Right Horizons.

Les valeurs de consommation ont également subi des sorties de 79,14 milliards de roupies.

La reprise de la demande rurale a été une source d'inquiétude pour les valeurs de consommation et pourrait entraîner de nouvelles sorties de capitaux, a déclaré Sunny Agrawal, responsable de la recherche fondamentale sur les actions chez SBICaps Securities.