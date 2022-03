Les investisseurs étrangers deviennent des vendeurs nets d'actions chinoises en mars

Le risque d'une éventuelle radiation des entreprises chinoises des bourses américaines a également incité à vendre leurs actions cotées à l'étranger.

Ces ventes ont fait chuter les actions chinoises à leur plus bas niveau depuis 21 mois et le marché boursier de Hong Kong a atteint son plus bas niveau depuis 2008 cette semaine, obligeant les responsables politiques chinois à intervenir en assurant des mesures de soutien et de stabilité.

Les données de Refinitiv montrent que les étrangers ont vendu pour 10,18 milliards de dollars d'actions du continent ce mois-ci via Stock Connect, un lien transfrontalier clé entre les bourses du continent et de Hong Kong.

La dernière fois que les actions chinoises ont connu des ventes nettes, c'était en septembre 2020, lorsque les étrangers ont jeté 4,8 milliards de dollars.

Les investisseurs étrangers ont acheté 3,27 milliards de dollars au cours des deux premiers mois de cette année, selon les données.

Graphique : Flux étrangers vers les actions chinoises via Stock Connect : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrjegbave/Foreign%20flows%20into%20Chinese%20stocks%20via%20Stock%20Connect.jpg

L'une des principales raisons de l'effondrement des actions chinoises ce mois-ci a été la propagation rapide du coronavirus, qui a alimenté les inquiétudes sur les dépenses de consommation et les activités commerciales.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a également frappé les actions du continent, ravivant les inquiétudes quant à l'élargissement des divergences entre Pékin et Washington, les États-Unis s'inquiétant de l'alignement de la Chine sur la Russie.

Les actions chinoises à grande et moyenne capitalisation ont chuté de 15 % cette année, faisant des bourses chinoises les plus mauvaises performances du monde après la Russie.

Graphique : Performance des actions de la région Asie-Pacifique cette année :

Les données de Refinitiv IBES montrent que les analystes ont réduit de 0,5 % les estimations de bénéfices à terme pour les entreprises de l'indice MSCI China depuis le début du mois. Au début de l'année, ils s'attendaient à ce que les bénéfices de ces sociétés augmentent de 14,4 % en 2022.

Sat Duhra, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, a déclaré que ces prévisions de bénéfices avaient été élevées et qu'il y aurait d'autres réductions.

"Lorsque vous voyez que le consommateur chinois commence à s'affaiblir - lockdowns ou autres - alors vous commencez à voir plus de réductions de bénéfices, et cela sera toujours négatif pour les actions", a déclaré Duhra.

Cependant, l'effondrement des actions a rendu les actions moins chères.

Les données montrent que le ratio cours/bénéfice à 12 mois des actions chinoises est de 8,98, le plus bas parmi les principaux marchés d'Asie.

Graphique : Valorisation des actions de la région Asie-Pacifique :

Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, a déclaré qu'il restait positif sur la Chine, malgré les pertes abruptes et les attentes d'une plus grande volatilité dans les semaines à venir.

"Nous conservons notre préférence pour les secteurs cycliques et de valeur, notamment le secteur de l'énergie", a-t-il déclaré. "Nous aimons les métaux et les mines, les matériaux de construction et les opérateurs d'énergie renouvelable. Et nous pensons que les noms de l'alimentation et des boissons avec des bénéfices résilients peuvent trouver un soutien dans la volatilité."

Graphique : Flux vers le sud à Hong Kong :