Les investisseurs étrangers réduisent leurs avoirs en obligations chinoises pour le quatrième mois en mai

Les avoirs étrangers en obligations en yuans négociées sur le marché obligataire interbancaire chinois ont totalisé 3,66 trillions de yuans (546,54 milliards de dollars) à la fin du mois de mai, selon les calculs de Reuters sur les données des institutions de dépôt China Central Depository & Clearing Co et la Shanghai Clearing House.

Ce chiffre est en baisse de 2,9 % par rapport au mois précédent, soit la plus forte baisse mensuelle depuis janvier 2017. Elle a également diminué de 0,5 % par rapport à la fin mai 2021, la première baisse en glissement annuel depuis 2016, selon les données de la Banque populaire de Chine (PBOC).

Les investisseurs offshore détenaient 2,38 trillions de yuans d'obligations d'État chinoises à la fin du mois de mai, en baisse de 0,6 % par rapport au mois précédent. Les avoirs en obligations quasi-souveraines des banques politiques ont diminué plus rapidement, chutant de 7,7 % par rapport au mois précédent et de 11,7 % en glissement annuel, pour atteindre 889,9 milliards de yuans.

"Avec la politique monétaire désynchronisée entre les États-Unis et la Chine, les investisseurs étrangers ont continué à se délester des obligations chinoises en raison d'une plus grande divergence des rendements et d'un yuan plus faible", a déclaré Gary Ng, économiste principal pour l'Asie-Pacifique chez Natixis à Hong Kong.

"Le tournant de la marée monétaire mondiale pourrait continuer à entraîner des sorties de capitaux dans les obligations chinoises."

La Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi sa plus importante hausse de taux depuis 1994, augmentant le taux cible des fonds fédéraux de trois quarts de point de pourcentage et prévoyant d'autres hausses, alors qu'elle tente de freiner l'inflation galopante.

En revanche, les investisseurs continuent de s'attendre à davantage de mesures de relance en Chine, les autorités tentant de sortir l'économie d'un effondrement brutal induit par le COVID. Les analystes ont averti que la capacité de la Chine à assouplir sa politique pourrait être entravée par les inquiétudes liées aux sorties de capitaux.

Reflétant cette divergence, les obligations d'État chinoises à 10 ans ont rapporté 51 points de base de moins que leurs équivalents américains jeudi, en baisse par rapport à une prime de 115 points de base début mars.

M. Ng a déclaré que la liquidation plus rapide des obligations de la banque centrale reflétait une aversion au risque croissante, les investisseurs recherchant une exposition à la Chine étant susceptibles de préférer sa dette souveraine.

(1 $ = 6,6967 yuans chinois)