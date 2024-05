Les investisseurs internationaux augmentent leur exposition à la Turquie, en se concentrant sur les obligations locales et les Credit Default Swaps (CDS), alors que la normalisation de la politique monétaire est de plus en plus enracinée, selon les investisseurs et les analystes.

Il y a près d'un an, le président Tayyip Erdogan, qui venait de remporter les élections, a approuvé les fortes hausses de taux d'intérêt demandées par les marchés pour lutter contre l'inflation galopante, marquant ainsi un tournant par rapport à une politique peu orthodoxe qui avait dissuadé les investisseurs de s'intéresser à la Turquie pendant près d'une décennie.

La banque centrale a relevé son taux directeur de 4 150 points de base au total depuis juin de l'année dernière. Lors de sa réunion de jeudi, la banque a maintenu le taux d'intérêt principal à 50 %, comme prévu, tout en restant prudente face aux risques d'inflation.

"Les investisseurs reviennent de manière assez agressive maintenant - les chiffres sont vraiment solides. Il y a eu beaucoup d'afflux", a déclaré Nick Eisinger, co-responsable des marchés émergents à revenu fixe chez Vanguard, qui gère plus de 7 000 milliards de dollars d'actifs.

"Nous avons une position longue sur la lire. Nous sommes longs sur les obligations locales, mais pas beaucoup, et nous sommes assez longs sur le crédit", a-t-il ajouté, faisant référence à la dette en devises fortes du pays.

Les analystes de Citi sont du même avis, affirmant que le changement de politique a stimulé l'intérêt pour les actifs turcs.

"Nous considérons le moment actuel comme une sorte de renaissance pour les marchés turcs au niveau local, externe, du crédit d'entreprise et des marchés d'actions", a écrit Luis Costa de Citi dans une note aux clients.

La reprise des actifs turcs a été généralisée, le principal indice boursier du pays ayant augmenté de plus de 46 % depuis le début de l'année, propulsé par une hausse d'environ 80 % du secteur bancaire au cours de la même période.

Les rendements des obligations d'État nationales sont supérieurs à 4 % depuis le début de l'année, dépassant de loin les moins de 1 % de l'indice JPMorgan GBI-EM Global Diversified.

Les obligations avaient déjà bénéficié d'une première vague d'intérêt de la part des investisseurs étrangers en novembre, qui s'était ensuite calmée. Mais l'intérêt a été ravivé après une hausse des taux d'intérêt de 500 points de base en mars et le succès de l'opposition aux élections locales qui ont suivi le 31 mars.

STABILISER LA LIRE

La dette turque en monnaie forte a rapporté 2,4 %, ce qui correspond à peu près à l'indice JPMorgan EMBI Global Diversified. Toutefois, au cours des 12 derniers mois, les rendements de la Turquie ont atteint 24,6 %, soit plus du double de ceux de l'indice élargi.

Bien que la lire se soit affaiblie de plus de 8 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, la monnaie s'est stabilisée depuis qu'elle a atteint un niveau record à la mi-avril.

Selon M. Eisinger de Vanguard, les conditions monétaires sont actuellement assez strictes et la dédollarisation est en cours.

"En termes réels, la monnaie s'apprécie, ce qui est une bonne chose, et ils veulent le faire parce que c'est un bon point d'ancrage pour réduire l'inflation", a déclaré M. Eisinger.

En ce qui concerne les actions, Citi a déclaré qu'elle était devenue neutre sur les banques à la suite de la forte hausse du marché des actions. Le président de l'Association des banques turques, Alparslan Cakar, a déclaré que le secteur bancaire était solide, qu'il n'y avait pas de problèmes de qualité des actifs et que le taux de prêts non productifs était faible.

À l'avenir, les CDS - instruments utilisés pour assurer l'exposition à un émetteur contre le défaut de paiement - pourraient être la prochaine grande opération pour les investisseurs, a déclaré M. Eisinger.

Les CDS à 5 ans de la Turquie s'élevaient à 264 points de base jeudi, soit moins de la moitié des 673 points de base qu'ils atteignaient il y a 12 mois.

"Les CDS de la Turquie pourraient facilement atteindre 225 points de base s'ils réussissent - c'est une opération importante", a déclaré M. Eisinger. "Si vous mettez cela en taille et qu'ils le font correctement, c'est une grosse affaire.