La semaine dernière, les actions japonaises ont fait l'objet d'un léger retrait des capitaux étrangers, après une série d'achats importants au cours des semaines précédentes.

Selon les données de la bourse, au cours de la semaine écourtée par les vacances qui s'est terminée le 22 février, les étrangers ont retiré 2,83 milliards de yens (environ 19 millions de dollars) des actions japonaises, marquant ainsi leur première vente hebdomadaire en trois semaines.

En ce qui concerne les actions au comptant, ils ont mis fin à une série d'achats de sept semaines avec des retraits d'environ 78,65 milliards de yens sur une base nette. En revanche, ils ont encore acheté pour environ 75,82 milliards de yens de contrats dérivés.

La moyenne des actions du Nikkei a atteint un niveau record de 39 426,29 mardi, dépassant le pic de la bulle de 1989, grâce à un rallye technologique, à des réformes de gouvernance d'entreprise et à un yen plus faible.

Le Nikkei et l'indice Topix ont poursuivi leur tendance à la hausse pour la quatrième semaine consécutive.

Le Nikkei a fait un bond de 1,6 % la semaine dernière, tandis que l'indice Topix a progressé de 1,37 %.

Par ailleurs, les données du ministère des finances indiquent que les investisseurs étrangers sont restés vendeurs nets sur le marché de la dette japonaise pour la deuxième semaine consécutive.

Ils ont retiré environ 642,1 milliards de yens et 19 milliards de yens, respectivement, des obligations à court et à long terme sur une base nette au cours de la semaine du 22 février, après des cessions nettes de 1,83 trillion de yens et 521 milliards de yens, respectivement, au cours de la semaine précédente.

Simultanément, les investisseurs japonais ont vendu pour 257 milliards de yens de titres de dette étrangère à long terme, prolongeant ainsi leur vente nette pour la deuxième semaine consécutive. Ils ont cependant acheté pour environ 14,7 milliards de yens d'instruments à court terme.

En ce qui concerne les actions étrangères, les investisseurs japonais sont restés acheteurs nets pour la troisième semaine consécutive, s'assurant des stocks d'environ 225,9 milliards de yens sur une base nette. (1 $ = 149,7200 yens)