Les investisseurs étrangers qui cherchent à s'exposer à la dette indienne avant son inclusion dans les indices de référence mondiaux utilisent des instruments de substitution tels que les swaps offshore, afin de contourner les lourdes réglementations du pays en matière d'investissement.

Les investisseurs étrangers se sont rués sur les obligations d'État indiennes avant leur inclusion dans l'indice JPMorgan de la dette des marchés émergents à partir du mois de juin, cherchant à devancer les 20 à 25 milliards de dollars provenant des fonds de suivi de l'indice qui devraient ensuite affluer sur le marché.

Les entrées de capitaux étrangers ont bondi depuis que JPMorgan a annoncé l'inclusion dans l'indice en septembre 2023.

Sur les 9,3 milliards de dollars d'entrées nettes dans les obligations indiennes, une grande partie devrait provenir de dérivés offshore, a déclaré Parul Mittal Sinha, responsable des marchés financiers pour l'Inde à la Standard Chartered Bank.

L'Inde est un "pays important qui doit donc figurer dans un indice d'obligations d'État comme celui-ci", a déclaré Carl Vermassen, gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe chargée de la dette des marchés émergents chez Vontobel Asset Management, une société basée à Zurich dont les fonds de dette des marchés émergents représentent 5,2 milliards de dollars d'actifs.

"D'un autre côté, ils ne facilitent pas les choses", a-t-il ajouté.

Pour investir directement dans la dette indienne, les investisseurs étrangers doivent être enregistrés auprès des régulateurs locaux et sont tenus de payer une retenue à la source de 20 % sur les revenus d'intérêts, ainsi qu'un impôt sur les plus-values.

Pour éviter cela, les investisseurs étrangers utilisent des produits dérivés offshore tels que les swaps de rendement total (TRS) et les swaps de taux d'intérêt offshore (OIS), ainsi que des obligations libellées en roupie émises par des institutions supranationales telles que la Banque mondiale, ont déclaré six banquiers.

Les swaps de rendement total (TRS), dans lesquels un investisseur offshore peut échanger une certaine forme de paiements fixes avec une banque onshore et recevoir l'équivalent des rendements obligataires, sont apparus comme le produit dérivé le plus populaire, en particulier ceux qui ont des durées courtes de trois mois à un an, ont déclaré les banquiers. L'obligation sous-jacente est achetée et détenue par la banque et non par l'investisseur.

La version non livrable des swaps de taux d'intérêt en roupies est une autre option populaire pour les investisseurs.

Outre l'achat direct d'obligations en roupie, les investisseurs étrangers peuvent utiliser des swaps de taux d'intérêt et des swaps de devises pour parier sur les taux de la roupie, a déclaré Rick Cheung, gestionnaire de portefeuille pour la dette des marchés émergents chez BNP Paribas Asset Management.

Outre l'indice de la dette de JPMorgan, Bloomberg Index Services inclura les obligations d'État indiennes dans son indice des marchés émergents en monnaie locale à partir de janvier 2025.

Anita Mishra, responsable des marchés et des services de titres chez HSBC India, a déclaré que la banque, l'une des plus grandes banques dépositaires de l'Inde, avait constaté un "intérêt significatif" de la part des gestionnaires actifs pour les produits dérivés offshore.

HSBC propose ces produits dérivés offshore et via la zone d'investissement indienne à fiscalité neutre appelée GIFT City.

La valeur notionnelle des produits dérivés offshore sur la dette indienne est passée de 104,62 milliards de roupies en septembre à 167,31 milliards de roupies en janvier, selon les données du Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Ces données ne comprennent que les chiffres soumis par les dépositaires à la SEBI et ne sont pas exhaustives puisqu'elles n'incluent pas les transactions conclues à l'étranger.

Les obligations supranationales, qui désignent les obligations en monnaie locale émises par des agences telles que la Banque mondiale, restent également populaires.

Vontobel utilise cette voie. Même si le fonds a accès au marché indien des obligations d'État, le processus d'obtention des enregistrements nécessaires "est pénible", a déclaré M. Vermassen.