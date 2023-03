Les investisseurs étrangers vont demander une révision des règles indiennes renforcées après la déroute d'Adani -sources

Des inquiétudes ont fait surface concernant les investissements offshore dans les sociétés du groupe Adani en janvier, ce qui a entraîné une directive du Securities and Exchange Board of India (SEBI) aux banques étrangères qui agissent en tant que dépositaires pour ces investisseurs.

Un consensus est en train de se former pour envoyer une représentation à SEBI via l'Asia Securities Industry & Financial Markets Association (ASIFMA), a déclaré l'une des sources, un responsable d'une de ces banques étrangères.

La personne a parlé sous couvert d'anonymat car les discussions sont privées.

La SEBI n'a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters envoyées par e-mail.

L'ASIFMA a déclaré dans une réponse par e-mail qu'elle continuait à assurer le suivi auprès de ses membres.

Au cours de la première semaine de février, la SEBI a écrit aux banques dépositaires pour leur demander d'entrer en contact avec leurs clients FPI d'ici mars et de partager les détails des propriétaires effectifs d'ici fin septembre.

Si elles ne le font pas, les fonds devront dénouer leur position d'ici mars 2024, rapporte Reuters.

Le régulateur est allé un peu plus loin et a déclaré que lorsqu'il n'y a pas de propriétaire réel clair, un haut fonctionnaire du fonds mère doit être listé comme le propriétaire réel ultime et pourrait être tenu responsable si le fonds filiale enfreint les lois indiennes.

Ceci, selon les sources, a inquiété les investisseurs.

"Donner les détails d'un propriétaire effectif ou d'un haut fonctionnaire d'un fonds est une exigence uniforme dans les juridictions telles que Hong Kong, Singapour", a déclaré la première source. "Ce qui fait de l'Inde une exception, c'est l'obligation de fournir les détails sur les hauts fonctionnaires du fonds parent."

SEBI a demandé que ces détails soient fournis pour les fonds déjà enregistrés et pour tout nouveau fonds avant son enregistrement, selon un responsable de la réglementation, qui s'est également exprimé sous couvert d'anonymat.

Selon la loi indienne, un bénéficiaire effectif ultime est défini comme celui qui détient 25% du fonds.

Pour les juridictions à risque, telles que celles qui ne sont pas conformes au Groupe d'action financière mondial, le seuil est de 10 %.

Si le fonds n'a pas d'investisseurs atteignant le seuil, un cadre supérieur est étiqueté comme bénéficiaire effectif.

"L'identification d'un cadre supérieur du fonds parent en tant que bénéficiaire effectif peut être mise sur le compte d'une exigence renforcée de KYC (know your customer), mais nous sommes préoccupés par la responsabilité supplémentaire", a déclaré la deuxième source, un banquier étranger.

"Si une personne qui n'a pas son mot à dire dans le processus décisionnel d'un fonds est nommée et tenue pour responsable, cela peut bloquer le fonctionnement normal du fonds", a déclaré Richie Sancheti, fondateur de Richie Sacheti Associates, un cabinet juridique spécialisé dans les structures de fonds.

La SEBI fait également pression pour une plus grande coopération des juridictions offshore via la plateforme du G20.

"Des pays comme l'île Maurice, les EAU, contribuent beaucoup aux flux étrangers en Inde mais ne sont pas des pays membres du GAFI", a déclaré le responsable de la réglementation.

Le SEBI souhaite examiner "si la plate-forme du G20 pourrait être utilisée pour accroître la coopération en matière d'enquêtes et d'échange d'informations de la part des pays non membres du GAFI", a déclaré le fonctionnaire.