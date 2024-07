(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les grandes capitalisations et les actions liées à Trump augmentent dans les échanges de pré-marché.

* Nvidia bondit sur le rapport d'une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour le marché chinois

* Les contrats à terme sont en hausse : Dow 0,17%, S&P 500 0,52%, Nasdaq 0,84%.

(Mise à jour à 7:08 a.m. ET/1108 GMT)

22 juillet (Reuters) - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lundi, les investisseurs évaluant les chances d'un second mandat du candidat républicain Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre, après que le président Joe Biden s'est retiré de la course et a apporté son soutien à la candidature de Kamala Harris.

M. Biden a annoncé son retrait dimanche et a déclaré qu'il soutenait la vice-présidente Harris pour le ticket démocrate.

Les actions des mégacapitaux ont augmenté dans les échanges de prémarché, les investisseurs évaluant la probabilité d'une nouvelle Maison Blanche de Trump. Les métaplateformes, Alphabet et Apple ont gagné entre 0,8 % et 1,3 %.

À 7:08 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 70 points, soit 0,17%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 29 points, soit 0,52%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 165 points, soit 0,84%.

Les actions liées à Trump, telles que Trump Media & Technology Group et la société de logiciels Phunware, ont augmenté respectivement de 0,6 % et de 0,2 %.

Le départ de M. Biden pourrait inciter les investisseurs à dénouer les transactions pariant sur le fait qu'une victoire républicaine augmenterait les pressions fiscales et inflationnistes aux États-Unis, tandis que certains analystes ont déclaré que les marchés pourraient bénéficier d'une plus grande probabilité d'un gouvernement divisé sous la prochaine administration.

"Ce qui s'annonçait comme un début de semaine calme, dominé par les résultats des entreprises, le PIB anticipé du deuxième trimestre aux États-Unis et les déflateurs mensuels de l'indice PCE, a été bouleversé", a déclaré Marc Ostwald, stratège mondial chez ADM Investor Services International.

La plupart des rendements du Trésor américain, y compris le rendement de l'obligation de référence à 10 ans, ont baissé après l'annonce de M. Biden, tandis que la "jauge de la peur" de Wall Street s'est échangée à des sommets de trois mois.

L'incertitude concernant le ticket démocrate est le dernier bouleversement en date dans le cycle électoral et survient alors que les investisseurs se préparent à une multitude de résultats trimestriels clés, notamment de la part de deux des "Sept Magnifiques" - Alphabet, la société mère de Google, et Tesla. La question de savoir si le récent rallye des actions de premier plan à fort moment est tenable est dans tous les esprits.

L'attention se portera également sur des données cruciales tout au long de la semaine, notamment l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale -, les biens durables et le PIB du deuxième trimestre, afin d'obtenir un aperçu de la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale américaine.

La combinaison des résultats et des données économiques constituera un test clé pour Wall Street après trois séances de liquidation qui ont vu le Nasdaq et le S&P 500 enregistrer vendredi leurs plus fortes baisses hebdomadaires depuis la mi-avril.

Il s'agira également de déterminer si la rotation des valeurs technologiques onéreuses vers des secteurs moins performants se poursuivra. Les contrats à terme sur le Russell 2000, indice des petites capitalisations, ont augmenté de 0,5 % après que l'indice a enregistré sa deuxième hausse hebdomadaire consécutive.

Les traders ont largement anticipé une baisse des taux de 25 points de base d'ici septembre et deux baisses d'ici la fin de l'année, selon les données FedWatch du LSEG et du CME.

Parmi les valeurs individuelles, Nvidia a augmenté de 1,8 % après que Reuters a rapporté que le leader des puces d'intelligence artificielle travaillait sur une version de ses nouvelles puces d'intelligence artificielle pour le marché chinois qui serait conforme aux contrôles d'exportation actuels des États-Unis.

Verizon Communications a chuté de 2,5 % après que l'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes des analystes, tandis que Truist Financial a perdu 1,7 % après avoir annoncé une baisse de 33 % de son bénéfice au deuxième trimestre.

L'entreprise de cybersécurité CrowdStrike a perdu 3,5 % après qu'une mise à jour de son logiciel a déclenché une panne technologique mondiale vendredi, qui a cloué des vols au sol, forcé des radiodiffuseurs à cesser leurs activités et privé les clients d'accès à des services essentiels. (Reportage de Shubham Batra, Ankika Biswas et Lisa Mattackal à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Pooja Desai)