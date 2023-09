Un groupe de 190 investisseurs a rejoint l'initiative Nature Action 100, qui vise à inciter les grandes entreprises mondiales à faire davantage pour protéger et restaurer la nature et les écosystèmes.

Le groupe, lancé en douceur lors des négociations mondiales sur la biodiversité de la COP15 en décembre, a déclaré qu'il avait commencé à s'engager auprès des entreprises des secteurs de l'exploitation minière, de la chimie et des biens de consommation en rédigeant une lettre exposant ses attentes.

Parmi les demandes initiales, les conseils d'administration doivent s'engager publiquement à minimiser la perte de nature, à conserver et à restaurer les écosystèmes au niveau opérationnel et tout au long des chaînes d'approvisionnement d'ici à 2030, et à divulguer les dépendances, les impacts, les risques et les opportunités qui y sont liés.

Les entreprises doivent également fixer des objectifs scientifiques assortis d'échéances et divulguer les progrès réalisés chaque année, mettre en place une surveillance par le conseil d'administration et collaborer avec les parties prenantes, y compris les organisations professionnelles, afin de créer un "environnement propice" à la réalisation des objectifs.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un signal très fort envoyé aux marchés mondiaux : nous devons travailler ensemble pour inverser le risque systémique de perte de la nature", a déclaré Adam Kanzer, responsable de l'intendance, Amériques, BNP Paribas Asset Management.

"Nous disposons de peu de temps, mais en collaborant avec ces 100 entreprises, nous sommes convaincus que nous pouvons faire une différence considérable. Le vrai travail commence maintenant.

Le groupe, dont les membres détiennent ensemble 23 600 milliards de dollars d'actifs, comprend la plupart des grands investisseurs européens, tels qu'Amundi, Aviva Investors et BNP Asset Management.

Si des investisseurs américains tels que Columbia Threadneedle Investments en font partie, plusieurs des plus grands investisseurs mondiaux - BlackRock, Vanguard et State Street - n'en font pas partie.

Contactés par Reuters, BlackRock et State Street n'ont pas été en mesure de faire des commentaires dans l'immédiat. Vanguard n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.