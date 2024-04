Les actions mondiales ont reculé vendredi, les investisseurs jouant la carte de la prudence avant les chiffres clés de l'emploi américain avant l'ouverture de Wall Street, alors que les tensions géopolitiques ont maintenu le pétrole brut au-dessus de 90 dollars le baril.

Les actions se sont éloignées de leurs plus bas niveaux en Europe alors que les contrats à terme sur les indices boursiers américains, se sont négociés à la hausse, regagnant un peu de terrain après que les trois principaux indices américains aient chuté de plus de 1% chacun jeudi en raison des commentaires hawkish de la Fed et des tensions au Moyen-Orient.

Les économistes s'attendent à une hausse de 200 000, contre 275 000 en février, tandis que le taux de chômage devrait rester stable à 3,9 %.

"Nous pensons qu'un chiffre inférieur à 200.000 devrait faire pression sur le dollar, confirmant les signes récents que l'emploi s'affaiblit et que la Fed sera dans une position confortable pour commencer à réduire ses dépenses à l'été", ont déclaré les analystes de la banque ING dans une note.

Une fois que les marchés auront digéré les chiffres de l'emploi, les investisseurs se tourneront vers les données de l'inflation américaine pour le mois de mars, publiées la semaine prochaine, pour alimenter leurs paris sur la Fed.

Le dollar s'est raffermi par rapport aux autres devises après avoir rebondi d'un plus bas de deux semaines, tandis que l'or se dirigeait vers sa troisième semaine consécutive de gains, soutenu par des flux de valeurs refuges.

La menace d'une interruption de l'approvisionnement en raison d'un conflit prolongé au Moyen-Orient a maintenu les prix à terme du pétrole Brent au-dessus de 90 dollars le baril, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis octobre, les prix se dirigeant vers leur deuxième gain hebdomadaire.

L'indice boursier MSCI All Country était en baisse de 0,3 % à 770,8 points, alors qu'il a continué à baisser au cours de la première semaine du trimestre, après avoir atteint un record historique à 785,62 points le 21 mars.

En Europe, l'indice STOXX des 600 sociétés a chuté à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines, l'indice de référence étant en passe de connaître sa pire journée depuis la mi-octobre. Il a perdu 1,1 % à 505,12 points après avoir atteint mardi son plus haut niveau historique de 515,77 points.

Le refroidissement du secteur des services aux États-Unis et les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, cette semaine, ont renforcé l'idée que les réductions de taux allaient probablement commencer à un moment ou à un autre cette année.

Toutefois, d'autres responsables de la Fed ont adopté un point de vue plus conservateur, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, en particulier, ayant adopté une position plus hawkish cette nuit, affirmant que les réductions de taux pourraient ne pas être nécessaires cette année si l'inflation continue de stagner.

"C'est la première fois que j'entends ce genre de déclarations, les marchés se sont donc repliés et, dans le même temps, les tensions géopolitiques se sont intensifiées au Moyen-Orient", a déclaré Mark Ellis, PDG de Nutshell Asset Management.

Jusqu'à présent, cependant, les marchés semblent se replier sainement après avoir progressé sur une ligne de tendance très serrée qui les a laissés un peu étirés", a déclaré M. Ellis.

Il a souligné le bond du VIX, la "jauge de la peur" de Wall Street, qui a enregistré sa clôture la plus élevée depuis le 1er novembre.

"Cela suggère que nous sommes à un tournant, qu'il s'agisse d'un repli naturel dans un marché haussier ou que cela se transforme en quelque chose d'un peu plus important", a déclaré M. Ellis.

L'ASIE SE DÉTEND

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,45%, suivant la chute tardive de Wall Street alors que l'aversion au risque a dominé l'humeur du marché. L'indice devait terminer la semaine sans grand changement.

Un jour férié en Chine a également contribué à l'affaiblissement des échanges.

Le Nikkei de Tokyo a chuté de 2 %, sous la pression d'un yen plus fort, en raison de la perspective de nouvelles hausses de taux dans ce pays et de nouvelles prises de position de la part des responsables japonais.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a peu varié.

Les commentaires des responsables de la Fed ont soutenu le dollar par rapport à un panier de devises, l'éloignant d'un plus bas de deux semaines atteint après une enquête négative sur les services américains.

L'euro a peu varié et le yen a légèrement augmenté.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient un assouplissement d'un peu moins de 75 points de base cette année, ce qui est plus proche des projections de la Fed et représente un recul significatif par rapport aux réductions de près de 160 points de base prévues au début de l'année.

Cette évolution a mis les bons du Trésor américain en difficulté, le rendement à 10 ans frôlant son plus haut niveau depuis plus de trois mois, à 4,331 % pour la dernière fois.

Le rendement à deux ans s'est raffermi à 4,664 %. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut Brent a légèrement augmenté de 0,3 % à 90,91 dollars le baril, après avoir atteint un plus haut de plus de cinq mois jeudi.

Le pétrole brut américain s'est légèrement raffermi à 86,67 dollars le baril.

L'or a gagné 0,13 % à 2 292 dollars l'once, s'approchant de son record de jeudi.