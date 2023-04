Après un long weekend de pâques, les marchés actions européens devraient redémarrer en hausse. Aux Etats-Unis, la reprise a eu lieu hier dans le calme. Les investisseurs sont au fait des désordres actuels et sont même prêts à encaisser un petit tour de vis monétaire de la banque centrale américaine début mai, mais ils sont d'ores et déjà en position pour la décrue des taux plus tard dans l'année. Ça démarre doucement ce matin au niveau de l'actualité des sociétés cotées en Europe, mais il y a fort à dire depuis jeudi soir, ce que je vais m'employer à faire en essayant de ne pas être trop bordélique.

Une grande partie des places européennes sort donc d'un weekend de quatre jours, ce qui va nécessiter un briefing de remise en route, aussi bien pour moi que pour vous. Heureusement pour nous tous, les cotations ont repris dès hier à Wall Street, ce qui va me donner un point d'ancrage valable pour démarrer cette chronique. Globalement, la bourse américaine a fait preuve d'un certain attentisme en clôture, ce qui est traduit par une hausse de 0,1% du S&P500 et une baisse de 0,1% pour le Nasdaq 100 (lesté par Apple et ses méventes d'ordinateurs). Pas de quoi fouetter trois pattes à un canard, comme dirait ma fille, dont le talent pour fusionner les expressions est devenu légendaire à la maison. Pourtant la séance a été marquée par une certaine volatilité à New York, puisque les trois indices baissaient assez fort hier au début de la séance, quand j'ai jeté un coup d'œil en cuvant mon chocolat, histoire de ne pas être trop sec ce matin.

Pour résumer la situation, Wall Street a démarré avec prudence mais a fini par se redresser car les investisseurs conservent de l'appétit pour le risque, alimenté par leur conviction que la politique monétaire américaine va s'assouplir d'ici a fin de l'année. Ils ne croient ni à un cataclysme bancaire, ni à une violente récession (lire à ce propos un bon article de Bloomberg sur le décalage entre ce que pense le marché obligataire et ce que pense le marché actions). Les indices boursiers nous disent aussi que ces investisseurs n'ont pas peur de la contraction des résultats d'entreprises qui se profile avec les chiffres du 1er trimestre 2023, pas plus que des tensions géopolitiques. Pour être un peu plus trivial, la somme de ces risques ne suffit pas à ébranler la certitude qu'en dernier recours, la banque centrale américaine offre une assurance tous risques.

De l'actualité du weekend pascal, on retiendra que Pékin s'est félicité de manœuvres d'encerclement de Taïwan conduites ces derniers jours. Moscou a applaudi des deux mains. De son côté, Emmanuel Macron semble exporter à l'international sa science de la cohésion en prenant des positions accueillies fraîchement, c'est le moins que l'on puisse dire, par ses alliés occidentaux après une visite officielle en Chine. Aux Etats-Unis, le Pentagone est empêtré dans les suites d'une fuite de données très sensibles sur la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, Joe Biden a fait part de son souhait de rempiler en 2024 pour un nouveau mandat. Le système US de prêts aux banques FHLB a été nettement moins sollicité fin mars qu'il ne l'était au début, ce qui a contribué à calmer les craintes systémiques sur la finance américaine. Enfin pour terminer avec le nonagénaire le plus célèbre de la bourse, le Japon a bénéficié d'un coup d'accélérateur ce matin après que Warren Buffett a laissé entendre qu'il envisage d'investir plus massivement dans l'Archipel. Les mots du gourou de la finance américaine sont toujours parole d'évangile pour une partie du marché.

Côté agenda, il faudra attendre le mercredi 12 pour avoir le premier temps fort macroéconomique de la semaine, l'annonce de l'inflation américaine de mars. Elle sera suivie en soirée par la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed. Jeudi 13, place aux prix à la production américains de mars avant le gros morceau vendredi, la combinaison ventes de détail / indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan vendredi 14. Vendredi dernier, les statistiques de l'emploi de mars aux Etats-Unis se sont révélés plus solides que prévu, ce qui a fait remonter à 80% la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base de la Fed lors de la réunion du 3 mai. En mars, cette probabilité était presque descendue à 0 après la série de faillites bancaires : l'humeur du financier reste donc assez versatile, mais résolument optimiste. Pour terminer notre mise à jour post-pâques, le bitcoin repasse le cap symbolique des 30 000 USD pour la première fois depuis juin 2022. L'once d'or évolue autour de 2000 USD et le pétrole est ferme avec un WTI au-dessus de 80 USD et un Brent au-delà de 84 USD.

Sur le calendrier des sociétés cette fois, les premières publications importantes sont pour vendredi avec les résultats du 1er trimestre des banques américaines JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo.

En Asie-Pacifique, le Japon termine en hausse de 1,3%, pendant que la Corée du Sud gagne 1,4%. L'Australie a aussi le vent en poupe avec une clôture à +1,2%. L'Inde et Hong Kong progressent légèrement tandis que la Chine continentale abandonne quelques points, en dépit d'une inflation ressortie inférieure aux attentes en mars. Les indicateurs avancés européens sont haussiers pour démarrer cette semaine boursière écourtée.

Les temps forts économiques du jour

Les ventes de détail européennes de février seront publiées à 11h00. Tout l'agenda ici. Ce matin, la Chine a annoncé pour mars une progression des prix à la consommation de 0,7% et une baisse des prix à la production de -2,5%. Le consensus était respectivement de 1% et -2,5%.

L'euro se stabilise autour de 1,0882 USD. L'once d'or évolue juste sous le cap de 2000 USD. Le pétrole reste ferme avec un Brent de Mer du Nord à 84,70 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,30 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans évolue à 3,40%. Le bitcoin remonte à 30 100 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 37 EUR.

ASR Nederland : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 46,52 EUR.

AstraZeneca : Morgan Stanley passe de pondération en ligne surpondérer en visant 13 200 GBp.

Covestro : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 43 EUR.

HelloFresh : J.P. Morgan passe de souspondérer à surpondérer en visant 27 EUR.

Kering : AlphaValue resta allégé avec un objectif de cours réduit de 629 à 607 EUR.

Lundbeck : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 27 à 30 DKK.

Novartis : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 85 CHF.

OKEA : DNB démarre le suivi à l'achat en visant 41 NOK.

Sika : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 340 à 330 CHF.

Smith & Nephew : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 1364 GBp.

Thales : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 136 à 146 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Alstom décroche un gros contrat avec l'administration des transports du Maryland.

Les livraisons d'Airbus ont atteint 127 appareils au premier trimestre, soit un recul entre 9% et 11% qui traduit les pressions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, ont indiqué à Reuters des sources industrielles. Par ailleurs, le chinois GDAT commande à Airbus 50 hélicoptères H160.

Swedish Orphan a mis à jour ses accords contractuels avec Sanofi et AstraZeneca pour le nirsevimab, un vaccin contre les maladies pulmonaires causées par le virus respiratoire syncytial chez les enfants.

Vivendi, principal actionnaire de Telecom Italia, a critiqué le mécanisme d'attribution des primes accordées à l'administrateur délégué Pietro Labriola et à la direction de l'opérateur télécoms.

Legrand est à la recherche d'acquisitions, selon Benoît Coquart, son directeur général.

Crédit Agricole Leasing & Factoring finalise son entrée au capital de Watèa by Michelin.

Accor et Jin Jiang Hotels signent un protocole d’accord afin de développer des pratiques plus durables au sein de l’industrie hôtelière.

Soitec réduit ses prévisions 2026.

Chart Industries élargit son partenariat stratégique avec McPhy et Larsen & Toubro pour les équipements hydrogène.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Baikowski, Genoway, Ateme...

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)