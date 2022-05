Les investisseurs gardent le pouvoir à sec avant la Fed, le brut bondit

L'indice MSCI des actions mondiales a baissé de 0,1 %, tandis que l'indice STOXX des sociétés européennes a reculé de 0,4 %.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans se situait juste en dessous du niveau très surveillé de 3 %, tandis que les prix du pétrole ont rebondi alors que l'Union européenne a proposé davantage de sanctions contre la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine, y compris un embargo sur le pétrole à mettre en place progressivement d'ici la fin de l'année.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed augmente ses taux d'un demi-point de pourcentage à 18h00 GMT - le plus en un seul jour depuis 2000 - pour freiner l'inflation, et pour détailler les plans de réduction de son bilan de 8,9 trillions de dollars.

La banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base en mars.

"La question la plus importante est de savoir quelle sera l'orientation de la Fed pour les hausses de taux le mois prochain. Aurons-nous un autre 50 points de base en juin, et quel est le calendrier pour la réduction du bilan ?" a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

Le cycle de resserrement monétaire mondial a atteint une étape symbolique, les rendements de la dette publique allemande, britannique et américaine à 10 ans dépassant respectivement 1 %, 2 % et 3 %, des niveaux jamais vus depuis des années. Cela a eu pour effet d'augmenter les coûts d'emprunt pour les entreprises et les ménages.

La Banque d'Angleterre devrait également relever les taux d'intérêt britanniques jeudi d'un quart de point de pourcentage, ce qui constituerait sa quatrième hausse consécutive pour freiner la flambée des prix.

"Les marchés américains s'accrochent tout juste et la façon dont la Fed est susceptible d'être belliciste est assez déterminante. Il y a un risque que la Fed ne tienne pas ses promesses et fasse baisser les rendements", a déclaré M. Hewson.

BOUNDS PÉTROLIERS

Mardi, le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,2 %, le S&P 500 a gagné 0,48 % et le Nasdaq Composite a ajouté 0,22 %.

De nombreuses bourses chinoises et japonaises étaient fermées pendant la nuit, proposant peu de direction aux investisseurs européens.

Les prix du pétrole brut ont progressé alors que l'UE a donné des détails sur son projet d'interdiction des importations de pétrole russe et sur d'autres nouvelles sanctions visant le principal créancier de la Russie, Sberbank, et les diffuseurs russes, qui seraient bloqués des ondes européennes.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 3,6 % à 108,77 $ le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont gagné 3,7 % à 106,17 $.

La banque centrale d'Australie a augmenté son taux directeur de 25 points de base, un chiffre plus important que prévu, faisant grimper le dollar australien jusqu'à 1,3 % et affectant les actions locales.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans s'est légèrement raffermi à 2,973 %, après avoir franchi lundi la barre clé des 3 % pour la première fois depuis décembre 2018.

Le Dollar Index était légèrement plus ferme, ainsi que l'euro,. L'or s'est également raffermi, le bitcoin gagnant 2,5 % à 38 701 dollars.

