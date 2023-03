Les investisseurs japonais sont devenus des vendeurs nets d'obligations étrangères la semaine dernière, après trois semaines d'achats, alors que les obligations américaines ont chuté en raison des inquiétudes concernant un nouveau resserrement de la politique de la Réserve fédérale.

Ils ont vendu pour une valeur nette de 332,6 milliards de yens (2,43 milliards de dollars) d'obligations étrangères la semaine dernière, marquant ainsi leur première vente nette hebdomadaire depuis le 27 janvier. Ils ont cédé pour 228,8 milliards de yens de titres de créance étrangers à long terme et pour 103,8 milliards de yens de titres à court terme.

(Graphique : Investissements japonais en titres de créance étrangers - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdvxdxajnvx/Japanese%20investments%20in%20overseas%20debt%20securities.jpg)

Les données de la semaine dernière montrant une activité commerciale américaine robuste et les opinions faucons des responsables de la Fed ont attisé les craintes que les taux d'intérêt américains restent plus longtemps que prévu.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans, a bondi de 38,5 points de base la semaine dernière, la plus forte hausse en quatre semaines.

"Les investisseurs japonais - et les investisseurs mondiaux aussi en fait - ont été pris au dépourvu par les données américaines plus solides et l'attitude belliciste de la Fed qui en a résulté", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège chez Nomura à Tokyo.

Les investisseurs japonais ont été de gros vendeurs d'obligations étrangères l'année dernière en raison de la forte baisse des prix des obligations, et parce que les coûts de couverture étaient plus élevés.

Les rendements du gouvernement japonais à 10 ans étaient à 0,5 % jeudi - la limite supérieure de la fourchette de la politique de la banque centrale, qui a été élargie à 0,5 % contre 0,25 % en décembre.

Certains acteurs du marché parient que la Banque du Japon relèvera encore le plafond, voire abandonnera la politique de contrôle de la courbe des taux, et une telle mesure provoquerait de nouvelles ventes d'obligations étrangères, et des afflux de capitaux vers les obligations nationales.

"Le coût de couverture est encore élevé, et cela se voit dans la courbe de rendement inversée. Les détenteurs d'obligations à long terme doivent donc rester à l'écart des investissements en obligations étrangères pour le moment", a déclaré Matsuzawa de Nomura. Les données ont montré que les investisseurs japonais ont également cédé pour 440,4 milliards de yens d'actions étrangères, marquant ainsi leur cinquième semaine consécutive de vente nette.

(Graphique : Investissements japonais en actions à l'étranger - )

Pendant ce temps, les investisseurs étrangers ont sorti 225,2 milliards de yens d'obligations japonaises, après des achats nets d'une valeur de 2,7 trillions la semaine précédente. Ils ont retiré 208,9 milliards de yens d'obligations à long terme et 16,3 milliards de yens d'obligations à court terme.

(Graphique : Flux étrangers vers les titres de créance japonais - )

Les actions japonaises ont fait l'objet d'une vente marginale de 520 millions de yens de la part des étrangers après avoir obtenu des flux transfrontaliers pendant cinq semaines consécutives.

Les étrangers ont vendu pour 226,36 milliards de yens d'actions au comptant mais ont attiré pour 225,84 milliards de yens de produits dérivés.

(Graphique : Flux étrangers vers les actions japonaises - )