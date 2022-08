Les investisseurs japonais ont été de gros acheteurs d'actions étrangères en juillet

Selon les données du ministère japonais des Finances, les investisseurs japonais ont accumulé une valeur nette de 1,85 trillion de yens d'actions étrangères en juillet, la plus importante depuis au moins 2005.

Graphique : Investissements japonais en actifs étrangers,

Les actions américaines ont gagné 9,1 % le mois dernier, stimulées par les prévisions positives d'Apple Inc et d'Amazon.com Inc, qui ont montré la confiance dans la capacité des entreprises à résister à un ralentissement économique.

Les achats d'actions à l'étranger ont été menés par les fonds d'investissement, qui ont acheté 755,4 milliards de yens, tandis que les banques fiduciaires ont acheté 748,6 milliards de yens.

Selon les données de Refinitiv, 66 % des composants de l'indice MSCI World ont battu les prévisions des analystes pour leur revenu net.

Entre-temps, en raison d'une baisse des rendements américains, les investisseurs japonais ont effectué des ventes nettes d'obligations étrangères d'une valeur de 2,54 trillions de yens en juillet, ce qui en fait un sixième mois consécutif de ventes nettes.

En juin, les investisseurs nationaux ont vendu pour 3,88 trillions de yens d'obligations américaines et pour 926,8 milliards de yens d'obligations européennes, selon les données de la Banque du Japon. Graphique : Investissements japonais en actifs américains et européens, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdvzyowmrpw/Japanese%20investments%20in%20US%20and%20European%20assets.jpg