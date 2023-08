Le sentiment des investisseurs mondiaux s'est amélioré en août pour devenir le moins baissier depuis février 2022, les allocations de liquidités tombant à leur plus bas niveau depuis 21 mois, selon une enquête de Bank of America publiée mardi.

L'enquête menée auprès de gestionnaires de fonds disposant de 545 milliards de dollars d'actifs a révélé que les investisseurs continuent de penser que la croissance mondiale s'affaiblira au cours des 12 prochains mois, mais que les attentes se sont améliorées de manière significative.

Trois personnes interrogées sur quatre s'attendent à un atterrissage en douceur ou à l'absence d'atterrissage de la croissance mondiale, et la proportion de ceux qui s'attendent à une croissance plus faible a nettement diminué, passant de 60 % en juillet à 45 % en net.

Les allocations de liquidités sont tombées à 4,8 %, contre 5,3 % le mois dernier, et la sous-pondération des actions s'est réduite pour atteindre son niveau le plus bas depuis avril 2022. BofA a déclaré que le positionnement baissier constituait un puissant vent arrière au premier semestre 2023, mais que ce n'était pas le cas au second semestre.

Il y a eu une capitulation dans le positionnement sur les REITS à des niveaux jamais vus pendant la crise financière mondiale, alors que les investisseurs se sont tournés vers les actions et les matières premières, selon le sondage.