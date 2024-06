La victoire inattendue du parti au pouvoir au Mexique cette semaine inquiète les investisseurs qui craignent qu'il n'utilise son mandat pour balayer certains des freins au pouvoir présidentiel qui ont longtemps été une source de réconfort pour les milieux d'affaires.

La possibilité que le président actuel, Andres Manuel Lopez Obrador, fasse adopter certains de ces changements au cours du dernier mois de son mandat, en septembre, inquiète particulièrement certains investisseurs.

Cette période coïncidera avec une nouvelle législature au cours de laquelle son parti au pouvoir, MORENA, bénéficiera probablement d'une super-majorité qui lui donnera le pouvoir de réécrire la constitution du pays.

Certains analystes espèrent que le successeur désigné de M. Lopez Obrador, la présidente élue Claudia Sheinbaum, qui prêtera serment le 1er octobre, adoptera une approche plus graduelle, mais même cela n'est pas acquis. Elle a surtout professé sa loyauté envers les politiques de son charismatique mentor.

En février, Lopez Obrador a proposé une série de changements constitutionnels qui remanieraient radicalement le système judiciaire mexicain, élimineraient ou neutraliseraient certaines agences réglementaires clés et introduiraient de nouvelles prestations sociales coûteuses, notamment un régime de retraite public élargi.

Bien qu'aucune de ces mesures ne soit bien accueillie par les investisseurs, ce qui rend certains observateurs particulièrement nerveux, ce sont les changements proposés au système judiciaire mexicain - qui incluraient l'élection populaire des juges de la Cour suprême - ainsi que l'éviscération d'organismes de contrôle clés.

"Ce qu'un investisseur souhaite le moins, et encore moins un investisseur qui va installer une usine valant des milliards au Mexique, c'est que les règles du jeu changent soudainement", a déclaré Esteban Polidura, directeur de la stratégie d'investissement de Julius Baer pour les Amériques.

"C'est pourquoi ils attachent une grande importance au maintien d'un État de droit, au respect des règles existantes et à l'indépendance des institutions chargées de prendre des décisions qui ne sont pas liées à un gouvernement particulier.

DES CHÈQUES À RISQUE

Lopez Obrador propose de réduire le nombre de juges de la Cour suprême de 11 à 9 et tous les juges devraient être reconfirmés lors d'une élection extraordinaire l'année prochaine.

Ce projet a été critiqué comme une atteinte à l'indépendance du système judiciaire, qui a servi de garde-fou à certaines des politiques les plus extrêmes de Lopez Obrador.

"L'un des grands freins du gouvernement a été les institutions indépendantes et en particulier le système judiciaire", a déclaré Ramse Gutierrez, codirecteur des investissements chez Franklin Templeton à Mexico.

Jeudi soir, M. Sheinbaum a déclaré aux médias locaux que toute réforme devait être correctement évaluée et expliquée au peuple mexicain.

Si le sort des freins et contrepoids se profile comme une question clé pour de nombreux investisseurs, d'autres s'inquiètent également des plans visant à augmenter les retraites et autres prestations sociales à un moment où les inquiétudes concernant les dépenses de l'année électorale de Lopez Obrador, autrefois frugale, sont déjà très vives.

Selon les estimations du gouvernement, le déficit budgétaire global du Mexique devrait atteindre 5,9 % de la production économique à la fin de l'année 2024, ce qui constituerait le niveau le plus élevé depuis les années 1980.

Bien qu'il puisse être intéressant pour M. Lopez Obrador de dépenser davantage pour les retraites universelles, les soins de santé et l'éducation, les coûts et les contraintes budgétaires pourraient compliquer les choses, a déclaré Aaron Gifford, analyste principal des marchés émergents souverains chez T. Rowe Price.

"Cependant, avec le déficit budgétaire actuel, les marchés s'inquiètent d'un dérapage budgétaire, même si M. Sheinbaum s'est engagé à être responsable sur le plan fiscal.

Certains s'attendent toujours à ce que M. Sheinbaum, comme M. Lopez Obrador pendant la majeure partie de ses six années au pouvoir, finisse par être un dépensier modéré.

Le budget 2024 "était assez politique dans le sens où il visait à fournir une marge de manœuvre fiscale à (Lopez Obrador) pour mener à bien un certain nombre de projets favoris", a déclaré Damian Buchet, directeur des investissements basé à Londres chez Finisterre Capital.

"Mais après cela, Mme Scheinbaum a déjà signalé que, sans être qualifiée de resserrement budgétaire, elle reviendrait en fait à l'orthodoxie budgétaire.

Une autre question est de savoir si Mme Sheinbaum imitera la tendance de M. Lopez Obrador à se mêler de divers aspects de l'économie, de l'exploitation minière à l'énergie et à l'eau, en passant par un aéroport partiellement construit près de Mexico, qu'il a fait échouer au début de son mandat - et si les garde-fous qui l'ont parfois bloqué survivront à la session législative de septembre.

"La principale question est celle des règles du jeu, de l'État de droit, du respect des règles établies", a déclaré M. Guttierez, de Franklin Templeton, soulignant que les marchés étaient particulièrement nerveux à l'idée de choisir les juges et les magistrats par le biais d'un vote populaire. (Reportage de Rodrigo Campos et Noe Torres, complément d'information de Karin Strohecker ; rédaction de Christian Plumb et Tomasz Janowski)