Les investisseurs mondiaux intensifient leurs ventes de fonds obligataires au cours de la semaine du 9 mars.

Pour la neuvième semaine consécutive, les investisseurs ont délaissé les fonds d'obligations mondiales, pour un montant de 15,75 milliards de dollars, soit 32 % de plus que la semaine précédente.

Graphique : Flux de fonds : Actions mondiales, obligations et marché monétaire : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzybgdevw/Fund%20flows-%20Global%20equities%20bonds%20and%20money%20market.jpg

Le pétrole brut Brent a bondi cette semaine pour atteindre son plus haut niveau en 14 ans. L'annonce par le président américain Joe Biden d'une interdiction des importations de pétrole et d'énergie russes, mardi, a suscité de nouvelles inquiétudes quant à la flambée des prix du brut.

Toutefois, les prix du brut se sont détendus plus tard dans la semaine, après que les Émirats arabes unis se soient engagés à augmenter l'offre de pétrole et qu'il soit devenu clair que l'Union européenne ne se joindrait pas aux États-Unis et à la Grande-Bretagne pour interdire le pétrole russe. [O/R]

Les fonds obligataires européens ont subi des ventes nettes de 8,2 milliards de dollars, tandis que les fonds américains et les fonds obligataires asiatiques ont enregistré des sorties de fonds de 7,85 milliards de dollars et 0,35 milliard de dollars respectivement.

Les fonds d'obligations mondiales à haut rendement et, à court et moyen terme ont enregistré des sorties de fonds de 5,07 milliards de dollars et 4,44 milliards de dollars respectivement.

Cependant, les fonds d'obligations d'État ont obtenu 1,29 milliard de dollars, tandis que les fonds liés à l'inflation ont reçu 1,94 milliard de dollars d'entrées, soit un doublement des achats par rapport à la semaine précédente.

Graphique : Flux de fonds obligataires mondiaux au cours de la semaine se terminant le 9 mars : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akpezxlmkvr/Global%20bond%20fund%20flows%20in%20the%20week%20ended%20March%209.jpg

Pendant ce temps, les investisseurs se sont débarrassés de fonds d'actions mondiales pour une valeur nette de 9,22 milliards de dollars au cours d'une deuxième semaine consécutive de ventes nettes, bien que les sorties aient été inférieures de 18 % à celles de la semaine précédente, selon les données de Refinitiv Lipper.

Les fonds du secteur financier ont fait face à des ventes nettes de plus de 3 milliards de dollars pour une deuxième semaine consécutive. Cependant, les fonds d'actions des secteurs minier et énergétique ont reçu des entrées d'une valeur de 1,1 milliard de dollars et 0,88 milliard de dollars respectivement.

Graphique : Flux de fonds : Fonds du secteur des actions mondiales :

Les fonds du marché monétaire mondial ont reçu des entrées d'une valeur de 3,06 milliards de dollars, soulignant la prudence des investisseurs au cours de la semaine.

Parmi les fonds de matières premières, la demande de fonds de métaux précieux a bondi à un sommet de six semaines, car ils ont obtenu 1,67 milliard de dollars d'achats nets, tandis que les fonds d'énergie ont reçu 1,3 million de dollars.

Une analyse de 24 111 fonds de marchés émergents a montré que les fonds d'actions ont connu des sorties de fonds pour une valeur de 2,49 milliards de dollars, tandis que les fonds d'obligations ont connu des ventes nettes pour une cinquième semaine consécutive, pour une valeur de 1,03 milliard de dollars.

Graphique : Flux de fonds : Actions et obligations des marchés émergents :