Les gestionnaires de fonds devraient regarder au-delà des États-Unis et craignent que la rivalité avec la Chine ne conduise les gouvernements à remettre en question leurs décisions d'investissement, a déclaré mercredi l'investisseur de premier plan Ray Dalio.

M. Dalio, qui a fondé le fonds spéculatif Bridgewater en 1975 et en a fait le plus grand fonds étranger en Chine, a déclaré que les États-Unis et la Chine étaient tous deux confrontés à des défis, mais que le différend sur Taïwan avait accru les enjeux politiques pour les gestionnaires de fonds.

"Il est très probable qu'il n'y ait pas de conflit militaire imminent", a déclaré M. Dalio, qui s'exprimait virtuellement lors du Forum économique de Greenwich, à Hong Kong, mercredi.

"Mais les investisseurs internationaux s'interrogent sur les conséquences que pourraient avoir leurs gouvernements. Par exemple, les investisseurs américains qui investissent en Chine pourraient subir des conséquences négatives de la part de leur gouvernement", a-t-il ajouté.

La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, malgré les fortes objections du gouvernement de l'île, et a organisé le mois dernier des jeux de guerre autour de l'île.

Les investisseurs étrangers, notamment américains, ont fortement réduit leur exposition à la Chine ces dernières années.

Les fonds de Bridgewater, cependant, se sont bien comportés en Chine, augmentant les actifs sous gestion dans le pays à environ 40 milliards de yuans (5,5 milliards de dollars), et ont récemment exploité la demande croissante d'investissements étrangers en Chine.

Le fonds All Weather Plus de la société, un produit libellé en yuans qui investit dans des actions, des obligations et des matières premières, a affiché un rendement net de 10,3 % l'année dernière, a rapporté Reuters en janvier.

Les élections présidentielles américaines présentent des différences politiques marquées, a-t-il déclaré, sans donner de détails spécifiques, tandis que le marché immobilier morose et le paysage idéologique imprévisible de la Chine posent des défis dans ce pays.

"Est-il encore glorieux d'être riche ? a-t-il déclaré. "La poursuite de l'économie de marché ? Comment cela va-t-il fonctionner ?

Il a recommandé la diversification, notamment en ce qui concerne l'or et les actifs chinois. "Le prix des actifs chinois est très attractif ; nous avons très bien réussi à opérer en Chine au cours des cinq dernières années.

(1 $ = 7,2454 yuans chinois renminbi)