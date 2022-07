Les investisseurs ne sont pas démunis face à une forte inflation, rappelle Aviva Investors France

L'inflation, lorsqu'elle est forte, grignote l'épargne des ménages et la rentabilité réelle de certains placements, rappelle Ombretta Signori, stratégiste senior chez Aviva Investors France. Néanmoins, pour elle, les investisseurs ne sont pas démunis face à ce phénomène : "En principe, les obligations indexées sur l'inflation (OII) constituent un actif offrant une forme de protection contre l'inflation, pour les investisseurs qui les détiennent jusqu'à maturité, puisque les coupons et le remboursement final du capital sont indexés sur l'inflation observée.".



Même si ces obligations s'adressent à tous types d'investisseurs, les principaux détenteurs sont les fonds de pension et les compagnies d'assurance.



En plus, le régime de taux d'intérêts faibles rend plus difficile une sélection d'obligations qui puissent apporter aux investisseurs qui les détiennent jusqu'à maturité des taux réels suffisamment élevés pour atteindre leur cible de rendement.



Les investisseurs qui visent des rendements (réels) plus élevés, doivent accepter de s'exposer à d'autres classes d'actifs en contrepartie de risques plus élevés, souligne Ombretta Signori.



"Par exemple sur les actions, certains secteurs peuvent tirer leur épingle du jeu – notamment ceux qui sont situés en amont de la filière productive, comme le secteur de l'énergie. D'autres secteurs ayant un bon " pricing power ", c'est-à-dire une bonne capacité à imposer leurs prix, sont moins susceptibles de pâtir de l'inflation. "



Autre classe d'actifs évoquée par la stratégiste senior, la prise de position sur des devises corrélées au prix des matières premières.



D'autres catégories d'actifs sont traditionnellement considérées comme de bonnes protections contre l'inflation tels que l'immobilier et les métaux précieux (en particulier l'or).



Certes, leurs prix dépendent de beaucoup d'autres facteurs que l'inflation et il s'agit de placements plus risqués.



" Il n'existe pas de solution universelle pour se prémunir d'une inflation élevée. Tout l'enjeu pour l'investisseur est de diversifier ses placements, et de prendre des décisions adaptées à l'horizon d'investissement et au niveau d'appétence au risque qui lui correspondent, " conclut Ombretta Signori.