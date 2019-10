Les investisseurs noircissent le tableau, selon M&G

PARIS, 7 octobre (Reuters) - Le moral des investisseurs n'a cessé de se détériorer au cours des 18 derniers mois mais, selon M&G, ils sont peut-être exagérément pessimistes.

Le léger ralentissement de la croissance économique mondiale sur la même période ne justifie pas un tel pessimisme, font valoir Juan Nevado et Craig Moran, gérants de fonds dans l'équipe gestion diversifiée de la société de gestion d'actifs, dans une note publiée lundi.

"Les marchés financiers non seulement anticipent des scénarios extrêmes qui, selon nous, ne sont pas étayés par les statistiques macroéconomiques observables, mais ils extrapolent également ces très sombres perspectives sur plusieurs décennies", écrivent-ils.

Les deux principaux déterminants de l'évolution des marchés sont, d'une part, la décision des grandes banques centrales de demeurer accommodantes face aux nombreux risques pesant sur la croissance et, de l'autre, le ralentissement de l'activité manufacturière mondiale, selon les deux gérants.

"Nous sommes d'avis que, si le différend commercial entre les États-Unis et la Chine a sans aucun doute eu un impact sur l'activité industrielle, une grande partie de ce ralentissement peut toutefois être attribuée à un ralentissement cyclique de la croissance", écrivent-ils.

"Il est important de noter que, même si le secteur manufacturier a marqué le pas, le secteur des services - qui représente près de 80% du PIB mondial - demeure résistant dans les pays développés."

La peur d'une récession généralisée qui pèse sur les marchés pourrait, elle aussi, être excessive, la vision des investisseurs étant faussée par le caractère dramatique de la dernière crise économique et financière mondiale majeure, selon les gérants de M&G.

"La grande dépression qui a suivi 2008 a sans doute déformé la conception du marché de ce qu'implique une récession "normale" et une récession cyclique pourrait ne pas conduire aux scénarios extrêmes actuellement anticipés", écrivent-ils.

Les leçons tirées de la crise financière par les banques centrales et les gouvernements pourraient en outre conduire à des réponses monétaires et budgétaires plus vigoureuses, estiment-ils. (Patrick Vignal, édité par Sophie Louet)