Les investisseurs obligataires aiment les échéances courtes et restent sur leurs gardes même si des hausses moins importantes de la Fed se profilent.

Les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed relève cette semaine son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 75 points de base pour le porter dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, ce qui constituerait la quatrième hausse importante d'affilée. Pour décembre, cependant, le marché à terme des fed funds a intégré une probabilité de 68 % d'une augmentation de 50 points de base après les allusions des responsables de la Fed à un ralentissement potentiel du rythme de resserrement.

"Nous pensons que la Fed va continuer à resserrer sa politique jusqu'en 2023. Nous pensons que les pressions sur les prix sont bien supérieures à leur mandat et qu'elles persisteront en 2023", a déclaré Tom Hainlin, stratège national en matière d'investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"Si notre opinion est que l'inflation est un peu plus persistante et que la Fed doit être agressive, alors nous préférons toujours être sur l'extrémité courte de la courbe", a-t-il ajouté.

Dans un environnement de hausse des taux, les investisseurs obligataires ont tendance à réduire la duration de leurs portefeuilles. Plus la duration est longue, plus les pertes sont élevées en cas de hausse des taux.

Le Comité fédéral de l'open market se réunit mardi et mercredi, et publiera sa décision et sa déclaration de politique générale à 14 heures EDT (1800 GMT) mercredi.

Les conditions financières américaines (FCI), qui comprennent généralement les coûts d'emprunt, les niveaux des actions et les taux de change, se sont assouplies au cours de la dernière semaine, selon les données de Refinitiv, alors que les prix des actions ont rebondi. Mais les conditions sont beaucoup plus serrées qu'il y a un an, avant que la Fed ne donne le coup d'envoi de ses 2022 hausses de taux d'intérêt.

Il y a tout juste deux semaines, avant la période de black-out des communications précédant chaque réunion de la Fed, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, tous deux largement perçus comme des faucons politiques favorisant un resserrement agressif pour combattre la pire inflation depuis quatre décennies, ont souligné la nécessité d'arrêter de relever les taux au début de 2023.

Dans des commentaires séparés, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que "le moment est venu de commencer à parler de se retirer".

Selon les analystes, le ralentissement du processus de resserrement permet à l'impact des hausses de taux de se répercuter sur l'économie. Le problème, cependant, est que le marché considère ce ralentissement comme un prélude à la réduction des taux, ce qui, selon beaucoup, n'est pas du tout le cas.

Tiffany Wilding, économiste nord-américaine chez PIMCO, a déclaré que le défi pour la Fed, qui prépare probablement le marché à une pause dans le resserrement, consiste non seulement à transmettre cette pause alors que les pressions sur les prix sont restées élevées, mais aussi à renforcer le message selon lequel la banque centrale américaine se concentre toujours sur la réduction de l'inflation.

"Et ... elle ne va pas rapidement passer à la baisse des taux face à ce qui est susceptible d'être une activité économique de plus en plus faible", a écrit Wilding dans une note de recherche.

UN RYTHME LENT NE SIGNIFIE PAS UN ASSOUPLISSEMENT DE LA POLITIQUE

Tout aussi importants sont le langage et les nuances de la déclaration de politique générale et ce que le président Jerome Powell dit lors de la conférence de presse qui suit sa publication.

Zachary Hill, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord, a noté que si M. Powell fait référence à un changement dans son rythme de resserrement agressif, il soulignera que cela ne représente pas un assouplissement de la politique monétaire.

"Cela représente simplement un changement dans le rythme du resserrement pour évaluer l'impact de ce qui a été un cycle record de resserrement des taux d'intérêt sur l'économie réelle", a-t-il déclaré.

Tout comme M. Hainlin de la U.S. Bank, M. Hill pense que l'inflation restera obstinément élevée, citant les entreprises, en particulier celles qui vendent des produits de consommation courante, qui poussent les prix à la hausse de manière agressive.

Cela dit, M. Hill a souligné que les taux à court terme se situent bien au-dessus des niveaux neutres à long terme, et a déclaré qu'il est logique d'allonger un peu l'exposition à la duration.

"Mais en aucun cas, nous ne chargeons le bateau en ce moment. Nous devons faire attention à ne pas être trop optimistes quant à un changement de trajectoire de la politique de la Fed."

Bien sûr, certains participants au marché obligataire, tout en restant prudents, ne pouvaient ignorer la flambée des rendements américains qui a valorisé les obligations de plus longue durée.

Depuis le début du mois d'août, les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont grimpé d'environ 148 points de base. Le 21 octobre, le rendement a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, soit 4,338 %.

"La probabilité que la Fed ralentisse le rythme des hausses de taux au début de l'année prochaine a augmenté, ce qui suggère que la majorité de la hausse globale des rendements de ce cycle s'est déjà déroulée", a déclaré Chip Hughey, directeur général, revenu fixe, chez Truist Advisory Services à Richmond, en Virginie.

Il a recommandé d'ajouter de la durée aux portefeuilles d'obligations. Hughey a noté que les titres à revenu fixe de haute qualité et de longue durée, tels que les Treasuries, sont mieux placés pour offrir une protection du portefeuille et des niveaux de revenus plus attrayants pour les investisseurs.