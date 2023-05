Les investisseurs obligataires, craignant une récession, misent sur la sécurité avant le FOMC

Les investisseurs obligataires, craignant une récession imminente et se préparant à la fin du cycle de resserrement de la Réserve fédérale, se sont tournés vers la sécurité des bons du Trésor américain et se sont débarrassés des expositions risquées dans le crédit de qualité et à haut rendement.

L'effondrement en mars de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, ainsi que les turbulences actuelles à la First Republic Bank, ont poussé les acteurs du marché à adopter une position défensive pour protéger leurs portefeuilles. On s'attend généralement à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt de 25 points de base (pb) lors de sa réunion de cette semaine, pour les porter dans une fourchette de 5,0 % à 5,25 %. Il est à parier qu'elle fera ensuite une pause et qu'elle commencera éventuellement à baisser les taux à l'automne, bien que la saga du plafond de la dette ait compliqué la réflexion sur ce scénario. Depuis mars dernier, la Fed a relevé les taux d'intérêt de 500 points de base dans l'un des cycles de resserrement les plus agressifs sur un laps de temps similaire depuis la fin des années 1970. "Le resserrement de la politique monétaire, dont l'impact n'est pas encore totalement apparu mais va se faire sentir au cours des six prochains mois, combiné au resserrement des conditions de prêt dans le système bancaire, se traduira par un ralentissement continu de la croissance jusqu'en 2023", a déclaré Chip Hughey, directeur général, revenu fixe, chez Truist Advisory Services. L'environnement reste éprouvant et les gestionnaires de fonds sont restés neutres en matière de risque, s'en tenant aux bons du Trésor et aux obligations d'entreprises de haute qualité, ou ont allongé la duration, qui mesure la sensibilité des obligations aux variations des taux d'intérêt, dans leurs portefeuilles. Le choix d'une duration longue reflète l'anticipation d'une baisse des rendements aux États-Unis parce que la Fed sera obligée de réduire ses taux. Lorsque l'économie ralentit, les titres à revenu fixe à duration longue ont tendance à bien se comporter. C'est l'inverse de ce qui se produit généralement dans un cycle de resserrement. Au cours de la phase agressive de relèvement des taux de la Fed l'année dernière, les investisseurs ont raccourci leur exposition à la duration. Lon Erickson, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Thornburg Investment Management, a déclaré qu'une récession et des baisses de taux "devraient se répercuter sur la courbe des taux à cinq ans, dix ans et trente ans". "Il est préférable d'avoir une durée plus longue, car cela signifie que vous en aurez plus pour votre argent en cas de variation des taux d'intérêt. Dans le secteur du crédit, M. Thornburg a privilégié les entreprises telles que les soins de santé et les services publics, considérées comme résistantes en cas de ralentissement. Les données ont montré que les fonds d'obligations d'État américaines ont décroché 2,22 milliards de dollars de flux entrants, au cours de la semaine terminée le 26 avril, contre des ventes nettes de 2,14 milliards de dollars au cours de la semaine précédente. Les ETF du Trésor ont également enregistré des entrées au cours de la semaine, pour un montant total de 634 millions de dollars. En termes d'évolution des prix, les rendements américains à 5 ans ont baissé de 67 points de base depuis mars, ce qui suggère une demande accrue de la part des investisseurs. Les rendements à 10 ans ont suivi la même tendance, avec une baisse de 47 points de base. Chris Diaz, gestionnaire de portefeuille et coresponsable des titres à revenu fixe imposables mondiaux chez Brown Advisory, a déclaré que la duration longue du portefeuille obligataire de la société est concentrée dans la partie de la courbe comprise entre deux et sept ans, et que la société détient de faibles niveaux de risque de crédit. "Nous sous-pondérons largement les obligations d'entreprise de qualité et nous n'avons pas d'obligations à haut rendement. RESTER NEUTRE Certains investisseurs ont toutefois choisi de conserver une "duration neutre" dans leurs stratégies, citant les mouvements excessifs des bons du Trésor qui ont connu une forte hausse, combinés à l'incertitude entourant le plafond de la dette. Les obligations d'État américaines se sont redressées en mars, entraînant une baisse des rendements, le marché recherchant la sécurité pendant la crise bancaire. Les rendements américains à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux, ont chuté de près de 60 points de base en mars, soit la plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2007. "Le marché a déjà pris de l'avance : le rendement à deux ans est actuellement de 4,03 %, soit 100 points de base de moins qu'il y a un mois", a déclaré Todd Thompson, directeur général et cogestionnaire de portefeuille chez Reams Asset Management. "Vous ne voulez pas trop vous appuyer sur cela parce que nous avons le débat sur le plafond de la dette... au cours de l'été". Le Sénat américain n'a montré aucun signe de volonté d'éviter une crise imminente jeudi, les républicains ayant rejeté les appels à relever le plafond de 31 400 milliards de dollars sans conditions et les démocrates ayant rejeté l'idée de discussions. Les investisseurs craignent qu'une impasse sur la dette ne nuise à l'économie et ne provoque un chaos sur les marchés, obligeant la Fed à réduire ses taux plus tôt qu'elle ne le devrait. "Il y a tellement de choses qui changent ici et à l'étranger et qui ont un impact sur l'environnement des taux", a déclaré Erickson de Thornburg. "Nous allons nous en tenir aux obligations individuelles, comme les bons du Trésor, lorsque cela s'avère judicieux.