Les investisseurs observent les données sur l'emploi en Australie et digèrent les minutes de la Fed.

Un aperçu de la santé du marché du travail australien est le principal point focal pour les marchés en Asie jeudi, avec un calendrier macroéconomique et d'entreprise régional autrement léger permettant aux investisseurs de digérer les derniers signaux entrants des États-Unis.

La Bourse a terminé dans le rouge mercredi, mais les actions ont d'abord réduit leurs pertes après la publication des minutes de la réunion de juillet de la Réserve fédérale.

Il y a toujours quelque chose pour tout le monde dans ces publications, mais les investisseurs ont d'abord penché vers le côté dovish.

L'interprétation de l'Asie sera-t-elle la même ?

La question la plus immédiate pour les marchés est de savoir si la Fed augmentera les taux le mois prochain de 75 points de base pour une troisième réunion consécutive, ou de 50 points de base. À la clôture des marchés américains mercredi, l'outil "Fedwatch" du CME indiquait environ 60 % de chances de 50 points de base, et 40 % de chances de 75 points de base.

Cela a peu changé par rapport à 24 heures plus tôt.

Pendant ce temps, les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi en Australie pour le mois de juillet. Ils devraient montrer un taux de chômage stable à 3,5 % et un neuvième mois consécutif de création d'emplois.

Le dollar australien pourrait être prêt pour un rebond décent si les chiffres dépassent les prévisions. Il a chuté de 2,5 % cette semaine, après une hausse de 3 % la semaine précédente. Il est en passe de connaître sa plus forte baisse depuis janvier, et un rapport sur l'emploi mou pourrait facilement le pousser vers sa pire semaine depuis un an.

GRAPHIQUE : Dollar australien - variation hebdomadaire (

La Chine doit publier les données sur les investissements directs étrangers de juillet cette semaine, ce qui pourrait intervenir jeudi.

Plus tard dans la session américaine de jeudi, les investisseurs pourraient obtenir quelques éclaircissements sur les minutes de la Fed de la part des présidents des Fed de Kansas City et de Minneapolis, Esther George et Neel Kashkari, qui doivent s'exprimer lors d'événements séparés.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

Données sur l'emploi en Australie (juillet)

Discours de George et Kashkari de la Fed