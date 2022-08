Les investisseurs parient sur des hausses de taux plus importantes de la BoE après le dépassement de l'inflation

L'inflation annuelle des prix à la consommation a bondi de 9,4% à 10,1% en juin, selon des données officielles publiées mercredi, dépassant toutes les prévisions d'un sondage Reuters auprès des économistes et atteignant son niveau le plus élevé depuis février 1982.

Les rendements des gilts à deux ans ont augmenté de plus de 29 points de base dans la journée pour atteindre un pic de 2,441% à 0801 GMT, dépassant un précédent sommet établi le 21 juin pour atteindre leur plus haut niveau depuis novembre 2008, et se négociaient à 2,415% à 0847 GMT.

Les marchés financiers estiment à 98 % la probabilité que la Banque d'Angleterre relève son principal taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage pour le porter à 2,25 % - ce qui constituerait sa deuxième hausse importante consécutive - à l'issue de sa prochaine réunion le 15 septembre.

"La surprise à la hausse de l'inflation d'aujourd'hui, qui fait suite à un rapport solide sur le marché du travail hier, est susceptible d'inciter la Banque d'Angleterre à procéder à un nouveau relèvement de 50 points de pourcentage de son taux lors de sa prochaine réunion", a déclaré Silvia Dall'Angelo, économiste senior à la banque d'investissement Federated Hermes.

Les marchés tablaient sur un resserrement de la politique monétaire de la BoE de 200 points de base d'ici mai prochain, ce qui signifierait que le taux d'escompte culminerait à 3,75%. Mardi, les marchés avaient fixé le prix d'une nouvelle hausse de 155 points de base des taux d'ici mars 2023, date à laquelle ils devraient atteindre leur maximum.

Les rendements des gilts de référence à 10 ans ont augmenté de 13 points de base à 2,26 %, et les prix de la dette britannique ont sous-performé les obligations d'État allemandes et américaines.

L'écart entre les rendements des gilts à 2 ans et à 10 ans - parfois considéré comme un signal de récession - était le plus inversé ou négatif jamais enregistré, à environ moins 17 points de base, selon les données de Refinitiv remontant à la fin 2010.