Les investisseurs parient sur le fait que la Banque du Canada suivra le rythme du G7 dans son mouvement vers des taux neutres

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la banque centrale du Canada continue de relever ses taux d'un demi-point de pourcentage lors de ses deux prochaines réunions de politique monétaire, en juin et en juillet, après avoir procédé à cette hausse le mois dernier, sa plus importante en 22 ans.

Cela porterait les taux au bas de la fourchette de 2 à 3 % que la banque centrale estime être un paramètre neutre, ou le niveau auquel la politique monétaire ne stimule plus l'économie.

L'économie a probablement progressé à un taux annualisé de 5,6 % au premier trimestre. Ce taux est bien supérieur aux projections de la BdC et se compare à une contraction aux États-Unis et à une croissance quasi nulle dans la zone euro.

"La Banque du Canada est la banque centrale la plus convaincue d'être déjà au point mort, parmi tous les autres groupes de banques centrales", a déclaré Derek Holt, responsable de l'économie des marchés financiers à la Banque Scotia.

Mettre fin aux mesures de stimulation monétaire pourrait réduire le risque d'ancrage de l'inflation dans l'économie. Le mouvement est probablement plus urgent avec une activité économique dépassant les capacités.

Parmi les banques centrales du G7, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre pourraient également relever les taux à un niveau neutre dans les prochains mois. L'estimation du taux neutre de la Fed est conforme à celle de la banque centrale du Canada, mais celle de la BoE est beaucoup plus basse, entre 1,25 % et 2,25 %.

Contrairement à la Fed, la banque centrale du Canada n'a pas de double mandat ciblant l'emploi ainsi que l'inflation, et n'a pas adopté de cible d'inflation moyenne.

"Il y a peut-être cette perception, surtout chez les investisseurs internationaux, que la BdC est peut-être un peu plus proactive et moins tolérante à l'égard d'une inflation élevée", a déclaré Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins.

Le taux d'inflation du Canada a atteint son plus haut niveau en 31 ans, soit 6,7 %, en mars, alors que les emplois ont grimpé bien au-delà des niveaux pré-pandémiques et que l'économie continue de bénéficier d'une flambée des prix des produits de base qui a été amplifiée par la guerre en Ukraine.

Les dépenses gouvernementales continuent de stimuler l'économie au Canada, tandis que la croissance démographique fait augmenter la demande de logements et d'autres services, ont indiqué dans une obligation les stratèges des Services économiques TD, dont Beata Caranci.

"Cela signifie que la Banque du Canada pourrait être confrontée à un plus grand défi que la Réserve fédérale pour étouffer l'impulsion inflationniste", ont déclaré les stratèges.

L'économie canadienne est susceptible d'être particulièrement sensible à une hausse des taux après que les Canadiens aient emprunté massivement pendant la pandémie pour participer à un marché immobilier en pleine effervescence. Pourtant, la BdC affirme que l'économie est suffisamment forte pour supporter un nouveau resserrement.

Toutes les grandes banques centrales "sont aux prises avec les problèmes de la dette privée et de l'accessibilité au logement, mais si quelqu'un peut atteindre le point neutre - et au-delà - c'est bien la BdC", a déclaré M. Holt de la Banque Scotia.