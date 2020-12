Les investisseurs peinent à trancher entre optimisme et incertitudes

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi mais au-dessus de leur plus bas du jour, les nouvelles de la deuxième partie de séance et la relative bonne tenue de Wall Street leur ayant permis de regagner du terrain même si les craintes d'un échec des discussions sur l'après-Brexit continuent de peser sur la tendance.

À Paris, le CAC 40 recule en clôture de 0,23% (12,71 points) à 5.560,67 points, après un plus bas à 5.521,87.

A Londres, le FTSE 100 a gagné 0,05% et à Francfort, le Dax a grappillé 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,12% mais le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,23% et le Stoxx 600 de 0,2% alors qu'il perdait 0,58% à mi-séance.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le désordre, le Dow Jones progressant de 0,31% et le Standard & Poor's 500 de 0,14% % alors que Nasdaq Composite perdait 0,06%.

Les investisseurs américains restent préoccupés par la situation sanitaire aux Etats-Unis, qui oblige plusieurs Etats dont la Californie et New York à durcir les mesures de restrictions, mais trouvent une raison d'espérer dans la perspective d'un feu vert prochain de la Food and Drug Administration (FDA) au vaccin de Pfizer et BioNTech.

En Europe, l'évolution favorable de la tendance américaine a eu plus d'effet que le lancement très médiatisé de la campagne de vaccination au Royaume-Uni. Les marchés restent préoccupés avant tout par l'absence de progrès dans les négociations commerciales entre Londres et l'Union européenne, même si Londres à renoncé aux dispositions controversées de son projet de loi sur le marché intérieur.

VALEURS

Alors qu'une nette majorité des indices sectoriels européens Stoxx évoluaient dans le rouge à mi-séance, seule une minorité a fini la journée en territoire négatif, les reculs les plus marqués affectant celui du tourisme et des loisirs (-1,00%) et celui de la distribution (-0,69%).

Les bancaire (-0,63%) ont souffert du recul des rendements obligataires: à Paris, Crédit agricole (-2,66%) et Société générale (-1,53%) accusent les plus fortes baisses du CAC 40.

A l'opposé, le comportement des médias (+0,96%) affiche la meilleure performance de la séance, tiré entre autres par un gain de 5,05% de TF1 après une note favorable de JPMorgan.

AstraZeneca a gagné 0,78% après la publication de nouveaux résultats positifs d'essais clinique du candidat vaccin contre le COVID-19 développé avec l'université d'Oxford.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Europe, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne a dépassé les attentes, remontant à 55,0 pour décembre contre 39,0 le mois dernier alors que le consensus Reuters le donnait à 45,5.

Le rebond du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre a par ailleurs été révisé à 12,5% par rapport au trimestre précédent, contre 12,6% dans l'estimation précédente. Sur un an, le PIB des 19 est en baisse de 4,3%.

CHANGES

Le dollar, favorisé par le regain d'aversion au risque, poursuit son rebond et s'apprécie de 0,17% face à un panier de devises de référence, s'éloignant un peu plus du plus bas de deux ans et demi touché vendredi.

Mais la séance est une nouvelle fois dominée par la baisse de la livre sterling, conséquence des craintes persistantes sur l'après-Brexit: elle cède 0,13% face au dollar et 0,14% face à l'euro, après avoir brièvement réduit ses pertes en réaction à l'annonce du renoncement de Londres aux dispositions controversées de sa loi sur le marché intérieur.

TAUX

Les rendements obligataires de référence reculent avec le regain d'appétit pour le risque et, en Europe, l'approche des décisions de la Banque centrale européenne (BCE).

Celui du Bund allemand à dix ans finit la journée à -0,607%, en repli de près de trois points de base et au plus bas depuis le 9 novembre. La séance européenne a été marquée entre autres par le passage du dix ans portugais en territoire négatif, une première.

Sur le marché américain, le rendement des Treasuries dix ans recule de près de deux points à 0,9129% après être brièvement revenu sous 0,9%.

PÉTROLE

Comme les actions, le pétrole, orienté en baisse pendant la majeure partie de la journée en raison des craintes de voir la situation sanitaire peser sur la demande, évolue désormais en ordre dispersé: le Brent gagne 0,1% à 48,74 dollars le baril après un plus bas à 48,09 tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,52% à 45,52 dollars.

(Marc Angrand)