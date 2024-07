Donald Trump a reçu une balle dans l'oreille lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie samedi, ce que les autorités ont considéré comme une tentative d'assassinat.

La campagne de M. Trump a déclaré par la suite qu'il "se portait bien" et qu'il ne semblait pas avoir subi de blessure majeure, hormis une blessure à l'oreille supérieure droite.

Voici les réactions des investisseurs et des analystes à la fusillade.

TINA FORDHAM, STRATÈGE GÉOPOLITIQUE ET FONDATRICE DE FORDHAM GLOBAL FORESIGHT, LONDRES :

"La fusillade complique encore les perspectives électorales des démocrates, déjà divisés sur l'avenir de Biden en tant que candidat."

"La violence politique aux États-Unis est malheureusement une caractéristique et non un problème... La question est maintenant de savoir comment une nation, dans laquelle une proportion significative de citoyens pense qu'une guerre civile est de plus en plus probable, va réagir."

"Nous ne nous attendons pas à une réaction initiale des marchés financiers. Au contraire, l'implication à court terme sera l'accélération de l'opinion consensuelle sur les marchés d'une victoire de Trump."

IAN BREMMER, PRÉSIDENT, EURASIA GROUP, NEW YORK :

"Il s'agit d'une tournure très grave des événements dans un pays qui est très profondément polarisé, dans un pays où un grand nombre d'Américains ne croient pas que leur démocratie soit saine, ou particulièrement fonctionnelle."

"C'est le pire événement qui puisse se produire dans un tel contexte et je crains fort qu'il ne présage d'une violence politique et d'une instabilité sociale bien plus grandes encore. C'est le genre de choses que nous avons vu historiquement dans de nombreux pays confrontés à l'instabilité et qui se terminent souvent mal".

"La démocratie n'est pas en crise en ce moment. Cette année est marquée par de très nombreuses élections, comme nous l'avons vu en Inde, le pays le plus peuplé du monde, avec 1,5 milliard d'habitants. Nous l'avons vu dans l'Union européenne, le plus grand marché commun. Nous l'avons vu en France, au Royaume-Uni, au Mexique - des pays riches, des pays pauvres, des démocraties, tous.

Ces pays ont connu des élections libres et équitables et des transitions pacifiques. Ce n'est pas ce que nous voyons actuellement aux États-Unis. Les États-Unis sont la seule grande démocratie dans le monde aujourd'hui qui traverse une crise grave".

KHOON GOH, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR L'ASIE, ANZ, SINGAPOUR :

"La probabilité d'une victoire de Trump est passée à 70 % sur les marchés de paris après la tentative d'assassinat. Je ne sais pas comment les marchés vont réagir.

"La hausse du bitcoin pourrait être due à la crainte d'une aggravation des troubles civils. Nous verrons probablement quelques mouvements de risk off à l'ouverture du marché, mais cela devrait s'estomper rapidement."

NICK TWIDALE, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ, ATFX GLOBAL, SYDNEY

"Je pense que cela augmente probablement ses chances, et nous verrons probablement des flux de refuge dans la matinée.

RONG REN GOH, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, EASTSPRING INVESTMENTS, SINGAPOUR

"La fusillade est susceptible de renforcer le soutien de Trump, et ne fait qu'accentuer la dynamique positive dont il bénéficie depuis les débats présidentiels d'il y a deux semaines.

"La réaction du marché à une présidence Trump s'est caractérisée par un renforcement du dollar américain et une pentification de la courbe des bons du Trésor américain, et nous pourrions donc observer la même chose la semaine prochaine si l'on estime que ses chances d'être élu se sont encore améliorées à la suite de cet incident."

NICK FERRES, CHIEF INVESTMENT OFFICER, VANTAGE POINT ASSET MANAGEMENT, SINGAPOUR

"De mémoire, Reagan a gagné 22 points dans les sondages après sa tentative d'assassinat. L'élection devrait être un glissement de terrain. Cela réduit probablement l'incertitude.

Trump a toujours été plus "pro-marché" - la question clé pour l'avenir est de savoir si la politique fiscale reste irresponsablement souple et l'implication que cela pourrait avoir pour l'inflation (reprise) et la trajectoire future des taux d'intérêt."

HEMANT MISHR, CHIEF INVESTMENT OFFICER, S CUBE CAPITAL, SINGAPOUR

"Je pense que cela aura une réaction de choc sur un marché qui a été sur la sellette à cause de l'élection américaine.

"Je pense que les chances de voir le commerce de Trump se renforcer au cours des prochains mois, jusqu'en novembre, à moins que les démocrates ne proposent une alternative vraiment crédible.

"Cela améliore considérablement les chances en sa faveur et conduira à une accentuation de la courbe américaine au cours des prochains mois. (Je parierais sur des titres à forte croissance et à forte inflation - les valeurs financières et l'énergie - pour tirer leur épingle du jeu, ce qui serait négatif pour les monnaies asiatiques. (Reportage de la salle de presse de Reuters ; rédaction de Jamie Freed)