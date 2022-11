Les investisseurs recherchent des indices sur la santé des consommateurs alors que les achats de Noël démarrent

Les valeurs de consommation discrétionnaire, mesurées par le secteur de la consommation discrétionnaire de l'indice S&P 500 - le groupe de sociétés qui profitent des dépenses de détail, de restauration et de vacances - sont en baisse de 32 % depuis le début de l'année, soit plus du double de la baisse de 15,5 % de l'indice général S&P 500, les consommateurs ayant été frappés par une inflation galopante et la hausse la plus rapide des taux d'intérêt depuis les années 1970.

"Ces actions sont un indice de la vitesse à laquelle l'économie ralentit et de la capacité du ralentissement de l'inflation à redonner confiance aux consommateurs", a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements au Leuthold Group.

Les prix à la consommation américains ont augmenté à un rythme plus lent que les économistes ne le prévoyaient en octobre, faisant passer l'augmentation annuelle sous la barre des 8 % pour la première fois en huit mois et contribuant à déclencher un rallye sur le vaste marché boursier américain, dans l'espoir que l'inflation ait finalement atteint un pic après avoir frôlé les sommets des 40 dernières années.

Dans l'ensemble, la National Retail Federation, un groupe commercial, prévoit que les ventes de Noël, y compris le commerce électronique, augmenteront de 6 à 8 % pour atteindre entre 942,6 et 960,4 milliards de dollars en novembre et décembre. Ce chiffre serait inférieur au bond de 13,5 % enregistré l'année dernière et au gain de 9,3 % enregistré en 2020.

Les détaillants, quant à eux, ont commencé à offrir des rabais inhabituellement tôt cette année pour attirer les acheteurs.

Target Corp, Kohls Corp et Amazon.com Inc. ont proposé des offres dites de Black Friday anticipé (terme désignant le jour suivant les vacances de Thanksgiving), avec des réductions allant jusqu'à 50 % sur les jouets et certains autres articles.

Ces sociétés n'ont pas répondu aux commentaires pour cette histoire.

Pourtant, même avec des rabais importants, les consommateurs devront dépenser plus pour des produits populaires comme la voiture-jouet PJ Masks ou le semi-remorque Mega Hauler de Mattel Inc, car les prix ont augmenté plus vite que les promotions, selon les données fournies par DataWeave.

Mattel n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les tentatives pour attirer les acheteurs surviennent alors que le sondage très suivi de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs a été révisé à la hausse mercredi, passant de 54,7 à 56,8, dépassant l'attente du consensus de 55,0 mais restant inférieur à l'indice de 59,9 d'octobre. Les attentes concernant l'achat de biens manufacturés de longue durée ont chuté de 21 % en raison des taux d'intérêt élevés et des prix élevés, selon l'enquête.

"Les données sur le sentiment ont glissé latéralement alors que les consommateurs tentent de concilier les solides conditions économiques et du marché du travail avec les attentes d'une récession et d'une inflation néfaste", a déclaré Thomas Simons, économiste chez Jefferies LLC.

Les détaillants ont eu du mal à modifier leurs offres alors que les consommateurs se remettent complètement de la pandémie de coronavirus, laissant certaines entreprises embourbées dans des stocks excédentaires.

Walmart Inc, par exemple, a revu à la hausse ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices, car la demande de produits d'épicerie devrait se maintenir malgré la hausse des prix. Target, quant à elle, a prévu une baisse surprise de ses ventes pour le trimestre des fêtes.

Les actions de Walmart sont en hausse de 7,5 % depuis le début du mois, tandis que celles de Target sont en baisse de 1,2 %.

Le grand magasin Macy's Inc a relevé ses prévisions de bénéfices annuels la semaine dernière. Les actions de la société sont en hausse de près de 12 % depuis le début du mois. Kohl's, quant à elle, a retiré ses prévisions alors qu'elle fait face à un affaiblissement de la demande en raison de la hausse des prix. Les actions de la société sont en hausse de 6,7 % depuis le début du mois.

Walmart, Macy's et Kohl's n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.