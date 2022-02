Les investisseurs recherchent les bonnes affaires alors que l'Ukraine maintient les marchés sous tension

Les folles fluctuations qui ont caractérisé les marchés ces dernières semaines se sont poursuivies lundi, alors que le rouble a perdu près d'un tiers de sa valeur, que les investisseurs ont cherché la sécurité dans les obligations d'État et le dollar et que les principaux indices européens et américains ont réduit leurs pertes initiales importantes.

Bien que peu d'entre eux s'attendent à ce que la volatilité se calme de sitôt, certains étaient à la recherche d'opportunités dans des actions qu'ils considèrent comme bon marché, après une période de dégringolade de plusieurs semaines qui a fait chuter le S&P 500 de 9 % en 2022 et réduit de 7 % le STOXX 600 en Europe.

"Sur une base fondamentale, l'économie mondiale est dans une forme raisonnable, les bénéfices sont solides et nous ne nous attendons pas à une récession (mondiale)", a déclaré Fahad Kamal, directeur des investissements chez Kleinwort Hambros. "L'éventail des résultats est très large, mais à long terme, nous investissons sur la base de plusieurs paramètres (...). Ces éléments ne sont pas synonymes de panique", a-t-il ajouté.

Le S&P 500 s'est récemment négocié à environ 19,7 fois les bénéfices à terme, contre environ 22 fois au début de l'année, après avoir perdu plus de 3 000 milliards de dollars en valeur depuis le début de l'année. Les données de Refinitiv IBES indiquent également que les entreprises américaines sont en passe d'augmenter leurs bénéfices de 7,8 % cette année.

D'autres pariaient que la récente incertitude géopolitique atténuerait le resserrement monétaire des banques centrales, un facteur qui a pesé lourdement sur les actions ces dernières semaines.

Les stratèges de BlackRock ont déclaré que la crise ukrainienne "a réduit le risque que les banques centrales freinent des quatre fers pour contenir l'inflation". Les stratèges ont déclaré qu'ils revalorisaient "tactiquement" les actions, notant qu'ils pensaient que "les attentes du marché en matière de hausse des taux sont devenues excessives et ont créé des opportunités sur les actions."

Les marchés tablent sur un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale d'environ 150 points de base d'ici février prochain, y compris une hausse des taux largement attendue en mars.

Les analystes d'UBS Global Wealth Management, quant à eux, ont conseillé aux clients d'augmenter leur exposition aux matières premières afin de protéger les portefeuilles contre l'inflation. Le conflit entre la Russie, l'un des plus grands exportateurs de matières premières au monde, et l'Ukraine a déjà contribué à faire grimper les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis 2014, tandis que l'inflation américaine a progressé le mois dernier à son rythme le plus rapide en près de quatre décennies.

King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Asset Management à San Francisco, orientait une plus grande partie des portefeuilles de ses clients vers les matières premières, par le biais d'un ETF Invesco présentant une exposition diversifiée aux matières premières, qui devraient généralement bénéficier d'un environnement inflationniste. "Nous en achetions déjà en raison de la couverture de l'inflation et nous pensons maintenant qu'il y aura davantage de vents arrière, car il y aura des perturbations de l'approvisionnement", a déclaré M. Lip.

Mais beaucoup restent prudents. Goldman Sachs a récemment réduit ses prévisions pour l'indice boursier paneuropéen STOXX 600 et l'indice FTSE, notant l'obligation d'un effet d'entraînement sur les coûts de production et le PIB de l'Europe, qui dépend fortement de la Russie pour ses besoins énergétiques. Ils ont toutefois indiqué que les bilans des entreprises étaient solides et ont qualifié le conflit de "largement un élément qui augmente la prime de risque plutôt que de faire dérailler la reprise."

Michele Morganti, stratège actions de Generali Investments, a prédit une autre baisse de 5 %, en se basant sur les pics de primes de risque précédents lors de la crise financière de 2008 et sur le début de la pandémie de coronavirus en 2020.

"Si l'on regarde plus loin, on a le sentiment que les choses vont probablement empirer avant de s'améliorer", a déclaré Mme Morganti à ses clients. "Les marchés restent dépendants des événements, et nous nous abstiendrions d'acheter agressivement les creux actuels."