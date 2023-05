Les investisseurs regardent au-delà du rebond du secteur technologique américain cette année pour des rendements à plus long terme, car des taux d'intérêt plus élevés et une situation macroéconomique incertaine pourraient constituer de nouveaux obstacles, ont déclaré des gestionnaires de fonds et des stratèges.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a fait un bond de 21 % cette année, soit plus du double de la hausse de 9 % du S&P 500, grâce à des bénéfices plus élevés que prévu et à des mesures de réduction des coûts de la part des grandes entreprises, ainsi qu'aux prévisions selon lesquelles le cycle de hausse de la Réserve fédérale américaine est sur le point de s'achever.

À plus long terme, d'autres secteurs sont susceptibles de proposer de meilleurs rendements à des valorisations plus attrayantes, a déclaré Abigail Yoder, stratège en actions américaines chez J.P. Morgan Private Bank.

"La tendance est que le secteur qui est en tête d'un cycle n'a pas tendance à être en tête du cycle suivant", a déclaré Abigail Yoder au Reuters Global Markets Forum.

La performance actuelle du Nasdaq constitue un revirement significatif par rapport à la baisse de 33 % enregistrée en 2022, sa pire année depuis la crise financière de 2008, mais les risques posés par la hausse des taux d'intérêt et un éventuel ralentissement de l'économie américaine ne se sont pas estompés.

"Nous restons à l'écart des secteurs les plus sensibles aux taux d'intérêt, tels que la technologie", a déclaré Jonathan Mondillo, responsable des titres à revenu fixe nord-américains chez abrdn.

Dans la perspective d'un ralentissement économique au second semestre, un positionnement plus prudent et plus sélectif des portefeuilles de titres à revenu fixe est plus judicieux, a déclaré Jonathan Duensing, responsable des titres à revenu fixe américains chez Amundi.

"Nous avons toujours pensé que le secteur technologique en général est un secteur où vous devez être très sélectif", a déclaré M. Duensing.

L'hypothèse de base d'Abrdn est une récession probable au quatrième trimestre 2023. Sur cette base, Mondillo préfère le crédit dans des secteurs plus défensifs, y compris la santé et les biens de consommation de base, plutôt que la technologie.

De même, M. Yoder considère la santé comme une option défensive attrayante en cas de récession, les actions de moyenne capitalisation étant susceptibles de surperformer leurs homologues de plus grande taille.

"À plus long terme, nous préférons les moyennes capitalisations, qui ont tendance à être de meilleure qualité et à afficher une très bonne capacité d'absorption des hausses et des baisses en temps utile", a-t-elle déclaré. (Rejoignez le FMV, un salon de discussion hébergé sur Refinitiv Messenger : https://refini.tv/33uoFoQ) (Reportage de Lisa Pauline Mattackal à Bengaluru et Divya Chowdhury ; Rédaction de Marguerita Choy)