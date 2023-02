Les investisseurs retirent leurs liquidités des jeux de risque classiques en raison de l'évolution des taux de la Fed.

Le "Flow Show" hebdomadaire de BofA Global Research, publié vendredi, a montré les plus importantes sorties de fonds technologiques depuis septembre, les plus importantes sorties de fonds de dette des marchés émergents en 14 semaines, et les plus importantes sorties de fonds de dette poubelle en huit semaines.

Des données plus fortes que prévu sur l'emploi, les ventes au détail et l'inflation aux États-Unis ce mois-ci ont fait grimper les attentes quant au niveau auquel la Fed devra relever ses taux, une évolution qui est généralement une mauvaise nouvelle pour les actions plus risquées et les actifs des marchés émergents.

Les analystes de BofA ont déclaré que ces données signifient qu'il s'agit d'une "mission très peu accomplie pour la Fed" malgré ses 450 points de base de resserrement monétaire dans ce cycle jusqu'à présent.

Le resserrement monétaire de la Fed "casse" toujours quelque chose", ajoutent-ils.

Les fonds de dette des marchés émergents ont connu des sorties de 700 millions de dollars, la plus grande sortie hebdomadaire en 14 semaines, selon le rapport qui attribue cette baisse aux investisseurs en dette réduisant le risque.

La dette à haut rendement - ou junk - a connu des sorties de 2,6 milliards de dollars, les plus importantes en huit semaines, et les fonds technologiques ont connu des sorties de 1,1 milliard de dollars, les plus importantes depuis septembre.

Ailleurs, il y a eu 5,5 milliards de dollars d'entrées dans les obligations, 1 milliard de dollars d'entrées dans les liquidités, 300 millions de dollars dans les actions et 45 millions de dollars dans l'or.

Jusqu'à présent, les marchés des actions ont largement ignoré les craintes de l'impact de taux plus élevés à long terme.

Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, est prêt pour un gain hebdomadaire et se négocie près du sommet de cinq mois atteint début février. L'indice de référence français CAC 40 a atteint un niveau record jeudi, stimulé par les résultats solides de certaines des plus grandes entreprises du pays, y compris des marques de luxe et des sociétés énergétiques.

Toutefois, les analystes de BofA ont déclaré : "Rappelez-vous 'acheter l'humiliation, vendre l'orgueil' ... à la même époque l'année dernière, des entreprises comme Moderna, Tesla, Apple étaient considérées comme des valeurs incontournables ; cette année, ce sont des entreprises comme Exxon, Raytheon, Hermès ... toujours couvrir l'orgueil."