Les investisseurs s'adaptent à la hausse de la Fed et s'inquiètent des nuages à l'horizon

La première hausse de taux de la Fed depuis 2018 mercredi a été intégrée dans les marchés, mais la banque centrale a surpris en projetant l'équivalent d'une hausse de taux d'un quart de point de pourcentage à chacune de ses six réunions de politique restantes cette année.

Le relèvement des taux devrait permettre d'apprivoiser l'inflation galopante qui ronge la capacité des gens à acheter des articles de tous les jours, mais il risque de freiner la croissance et de faire basculer l'économie dans la récession. Pourtant, le président de la Fed, Jerome Powell, s'est dit confiant que l'économie pourrait prospérer malgré une politique moins accommodante.

"La Fed (essaie) de redresser le navire", a déclaré Andy Kapyrin, directeur des investissements de RegentAtlantic. "Je m'attends à ce qu'ils deviennent plus faucons au fil de l'année, surtout si l'inflation reste élevée."

Kapyrin augmente la surpondération des actions de valeur - des actions d'entreprises comparativement bon marché et sensibles à l'économie qui ont tendance à prospérer dans un environnement de forte croissance et de taux plus élevés - ainsi que des obligations à taux variable qu'il prévoit de bénéficier de la hausse des coûts d'emprunt.

La vitesse à laquelle la Fed agit a attiré certaines comparaisons avec l'ancien président de la Fed, Paul Volcker, qui a fortement augmenté les taux en 1979 dans une lutte pour maîtriser une inflation à deux chiffres. Les analystes du cabinet de recherche Bespoke ont déclaré que Powell avait un "mini moment Volcker".

Les analystes de la société de recherche Bespoke ont déclaré que M. Powell vivait un "mini moment Volcker". Pourtant, la clarté de la trajectoire de hausse des taux prévue par la Fed et l'insistance de la banque centrale sur le fait que l'économie est suffisamment forte pour gérer un cocktail de resserrement de la politique, d'inflation plus élevée et de volatilité des prix des matières premières dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont rassuré certains.

"Le grand surplomb pour le marché était l'incertitude quant à ce que la Fed allait faire, et maintenant nous avons une trajectoire de taux", a déclaré Jay Hatfield, gestionnaire de portefeuille chez Infrastructure Capital Advisors.

L'indice de référence S&P 500 a clôturé en hausse de plus de 2 %, un mouvement que certains investisseurs ont pris comme un soulagement que la Fed ait donné le coup d'envoi de sa lutte contre l'inflation.

Le rythme des hausses de taux et du resserrement du bilan pourrait toutefois peser sur l'économie. M. Powell a déclaré que les détails de la réduction du bilan de la Fed, qui s'élève à près de 9 000 milliards de dollars, pourraient être finalisés en mai.

"C'est une bonne chose que la Fed ait laissé un certain flou sur le moment où elle commencera à réduire son bilan", a déclaré Troy Gayeski, stratège en chef du marché chez FS Investments. "Nous avons de réelles inquiétudes quant à savoir si les marchés peuvent continuer à fonctionner si la Fed commence à vider son bilan de manière plus agressive."

LES YEUX SUR LE RISQUE

Certaines inquiétudes concernant la croissance future se sont manifestées sur le marché du Trésor, les rendements de certains bons du Trésor à court terme ayant augmenté par rapport à ceux à long terme, signe que les investisseurs voient des risques économiques à venir.

La courbe des rendements entre les obligations à deux ans et à 10 ans s'est aplatie, l'écart de rendement entre les obligations à cinq ans et les obligations à 30 ans s'est réduit au plus bas depuis octobre 2018 et les rendements des obligations à cinq ans ont dépassé ceux des obligations à 10 ans, montrant une inversion pour la première fois depuis mars 2020.

Une courbe de rendement inversée a été un prédicteur fiable des ralentissements économiques passés dans les parties clés de la courbe, bien que les parties de la courbe les plus étroitement surveillées et les plus associées à la récession n'aient pas encore basculé.

"Plus la courbe reste plate ou commence à s'aplatir, ou si elle commence à s'inverser sur toute la courbe, cela nous préoccupe", a déclaré Joe Bell, directeur des investissements chez Meeder Investment Management.

Les décideurs de la Fed ont commencé à prendre en compte les nouveaux risques auxquels l'économie mondiale est confrontée, en abaissant leur estimation de la croissance du produit intérieur brut pour 2022 à 2,8 %, contre 4 % prévus en décembre.

"Ils n'ont pas une grande expérience des atterrissages en douceur", a déclaré Matthew Nest, responsable mondial des titres à revenu fixe actifs chez State Bourse Global Advisors, qui s'attend à une contraction de l'économie au cours du premier semestre 2023.

Il pourrait toutefois y avoir un soulagement si les prix des matières premières se relâchent, a déclaré Tony Rodriguez, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe chez le gestionnaire d'actifs Nuveen, qui se tourne vers les obligations hypothécaires de faible qualité et les obligations d'entreprise à haut rendement. Cela pourrait soulager la pression exercée sur la Fed pour qu'elle resserre les taux autant qu'elle l'a prévu, a-t-il dit.

"Si nous avons appris quelque chose au cours des deux dernières années, c'est que les projections économiques de la Fed sont le plus souvent un peu fausses", a-t-il déclaré.