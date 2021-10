Les investisseurs s'intéressent aux technologies de pointe alors que le marché boursier vacille.

Après la forte baisse de lundi, le secteur technologique du S&P 500 a perdu 6,7 % depuis que l'ensemble du S&P 500 a clôturé à un niveau record le 2 septembre, contre une baisse de 5,2 % pour l'indice général sur cette période.

Le Nasdaq Composite, très technologique, a quant à lui perdu 7,3 % par rapport à son sommet de clôture du 7 septembre, se rapprochant ainsi d'une correction de 10 %.

Cette chute s'inscrit dans un contexte d'inquiétudes qui ont frappé les marchés ces dernières semaines, notamment la fin imminente des politiques d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, la hausse des rendements du Trésor et la bataille acharnée que se livrent les législateurs au sujet du plafond de la dette américaine.

De nombreux investisseurs hésitent à réduire leur exposition aux valeurs technologiques, qui ont dominé les marchés pendant la majeure partie de la dernière décennie et qui devraient afficher une forte croissance des bénéfices même si le climat économique se dégrade. Les baisses précédentes au fil des ans ont souvent été suivies d'achats massifs.

Néanmoins, une forte pondération dans les indices plus larges, des valorisations comparativement élevées et un large actionnariat ont conduit certains investisseurs à s'inquiéter des répercussions d'une période prolongée de sous-performance des valeurs technologiques et apparentées.

Voici quelques-unes des mesures que les investisseurs étudient pour savoir s'ils doivent maintenir le cap sur la technologie ou réduire leurs positions :

UN MARCHÉ ENCOMBRÉ

Des années de solides performances ont fait des valeurs technologiques un pilier des portefeuilles de Wall Street, suscitant périodiquement des inquiétudes quant à leur vulnérabilité aux violentes fluctuations du marché si les investisseurs tentent de les vendre toutes en même temps.

Selon une étude de Goldman Sachs, Facebook, Amazon, Microsoft et Alphabet, la société mère de Google, figurent parmi les cinq positions longues les plus populaires des fonds spéculatifs depuis 15 trimestres consécutifs.

Dans le même temps, 40 % des gestionnaires de fonds interrogés par BofA Global Research en septembre ont déclaré que l'achat de valeurs technologiques américaines était l'opération la plus prisée du marché, une désignation que les valeurs technologiques ont reçue pendant trois mois consécutifs.

Pour un graphique sur l'engouement pour les actions technologiques :

LA PONDÉRATION DANS LE S&P 500

Le secteur des technologies représente à lui seul 27,7 % de l'indice S&P 500, soit plus du double du secteur numéro deux, celui de la santé. Si l'on ajoute quatre sociétés liées à la technologie et appartenant à d'autres secteurs (Alphabet, Amazon, Facebook et Netflix), la pondération passe à 38,8 %.

Pour un graphique sur le poids de la technologie dans le S&P 500 par rapport aux autres secteurs :

VALUATIONS

Le secteur technologique se négocie à 25,8 fois les estimations de bénéfices à 12 mois, contre 20,7 fois pour l'ensemble du S&P 500, selon Refinitiv Datastream.

Alors que les valeurs de croissance et technologiques ont généralement affiché des valorisations plus élevées ces dernières années, certains acteurs du marché s'inquiètent du fait que la réputation de la catégorie de réaliser des gains année après année a contribué à étirer leurs prix au-delà des niveaux qui pourraient être justifiés par les fondamentaux.

Pour un graphique sur l'écart de valorisation croissant des valeurs technologiques par rapport au S&P 500 :

BÉNÉFICES

Les bénéfices du secteur technologique ont bien mieux résisté que ceux du marché en général l'année dernière, alors que la pandémie de coronavirus faisait des ravages économiques à grande échelle. Cette année, alors que le monde sort d'une période de lock-out, la croissance des bénéfices du secteur technologique n'a pas été aussi forte que celle de l'ensemble des sociétés du S&P 500.

Pour un graphique sur la croissance des bénéfices en pourcentage, tech vs S&P 500 :