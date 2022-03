Les investisseurs se débarrassent des actions et se réfugient dans les liquidités alors que les perspectives de croissance sont les plus faibles depuis 2008 - BoFA

La majorité des investisseurs gérant environ 1 000 milliards de dollars d'actifs interrogés entre le 4 et le 10 mars s'attendent désormais à un marché baissier des actions en 2022 et les allocations aux actions mondiales ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis mai 2020.

Les niveaux de liquidités parmi les investisseurs ont augmenté à près de 6 %, tandis que les allocations aux matières premières ont grimpé à un niveau record de 33 %. La transaction la plus encombrée est longue sur le pétrole/les matières premières, a déclaré la banque d'investissement américaine dans l'obligation.

Les investisseurs ont également légèrement augmenté leurs attentes quant au nombre de hausses de taux de la Réserve fédérale américaine en 2022, alors que les conditions de liquidité se sont considérablement dégradées pour atteindre leur niveau le plus bas depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les marchés financiers en mars et avril 2020.

"Cela est notable car les banques centrales ont historiquement été beaucoup moins enclines à procéder à des hausses lorsque les conditions de liquidité sont très mauvaises", a déclaré BofA.