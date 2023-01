Les investisseurs se jettent sur les actions et les obligations dans un scénario "Boucles d'or" - BofA

On ne peut pas faire plus Boucles d'Or que cela", a déclaré le rapport à propos des chiffres de jeudi qui ont montré que l'inflation mensuelle des prix à la consommation aux États-Unis a baissé de 0,1 % et que les demandes d'allocations de chômage ont été de 205 000, une référence à quelque chose de "juste" comme dans le conte de fées.

Ils ont également souligné l'impact de la réouverture des frontières de la Chine après les restrictions du COVID-19, la baisse des prix de l'énergie dans l'UE et les données encourageantes sur la fiscalité et le marché du travail aux États-Unis.

Le rapport a révélé qu'il y avait des flux hebdomadaires vers des fonds investissant dans des obligations (17,5 milliards de dollars), des liquidités (8,3 milliards de dollars) et des actions (7,2 milliards de dollars), et hors de l'or (0,4 milliard de dollars).

BofA a également indiqué qu'il y avait eu le plus grand afflux vers les obligations de première qualité depuis le 21 juillet (10,4 milliards de dollars), et le plus grand afflux vers la dette des marchés émergents et les actions des marchés émergents depuis le 22 avril (3,6 milliards de dollars).