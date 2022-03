Les investisseurs se jettent sur les matières premières tout en gardant un il sur le risque de récession

Les mouvements sauvages ont été la norme dans les matières premières au cours des dernières semaines, la guerre en Ukraine et les sanctions subséquentes contre la Russie ayant contribué à faire grimper les prix du pétrole à des sommets de 14 ans et les prix du gaz naturel à des niveaux proches des records. Les prix du blé et du cuivre sont proches des records historiques, tandis qu'un doublement du prix du nickel en début de semaine a contraint la Bourse des métaux de Londres à interrompre les échanges de ce métal. [L2N2VE09Q][L2N2VE0JL]

Alors que l'économie américaine ressent déjà le stress d'une vaste relance de la demande post-COVID-19 et qu'une résolution rapide de l'impasse entre l'Occident et la Russie est incertaine, certains investisseurs parient que les prix élevés des matières premières devraient se maintenir dans un avenir prévisible.

Les investisseurs ont envoyé 10,5 milliards de dollars dans les ETF et les fonds communs de placement axés sur les matières premières depuis le début de l'année, y compris un gain de 2,8 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est terminée le 2 mars, qui a été le plus grand afflux positif en une semaine depuis juillet 2020, selon les données de l'ICI.

"C'est un environnement très unique dans lequel nous nous trouvons parce que vous avez des chocs de demande et des chocs d'offre dans le système en même temps", a déclaré Eric Marshall, un gestionnaire de portefeuille chez Hodges Capital.

M. Marshall estime que la demande de matières premières devrait rester forte même si les tensions géopolitiques s'apaisent, alimentée par des facteurs tels que la production de batteries de voitures électriques, qui nécessite des métaux tels que le cuivre et le nickel. Une loi américaine sur l'infrastructure d'un billion de dollars, adoptée en novembre, augmente la demande d'acier, de ciment et d'autres matières premières, a-t-il dit.

Il augmente sa participation dans le producteur d'acier Cleveland Cliffs Inc et dans les sociétés agricoles Tyson Foods Inc et Archer Daniels Midland Co, tout en réduisant ses positions dans les sociétés de consommation les plus susceptibles de ressentir le poids de la hausse des coûts du gaz et des matériaux.

Les reprises massives des matières premières ont accru la pression sur la Réserve fédérale et les autres banques centrales pour qu'elles resserrent leur politique monétaire et luttent contre l'inflation. Cela a renforcé les craintes que cela nuise à la croissance économique, car la hausse des prix pèse déjà sur les consommateurs.

Les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed annonce la première hausse de taux depuis 2018 à la fin de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine et ont fixé le prix d'un resserrement de 1,75 point de pourcentage cette année. Les données de cette semaine ont montré que les prix à la consommation ont augmenté à leur rythme le plus rapide le mois dernier en 40 ans. [L2N2VC2QK][FEDWATCH]

Matthew Schwab, gestionnaire de portefeuille du FNB Harbor Capital All-Weather Inflation Focus, a augmenté son exposition aux contrats à terme sur le pétrole et les métaux. Les prix des métaux industriels devraient rester élevés en raison de la sous-production pendant la pandémie de coronavirus, tandis que les compagnies pétrolières semblent satisfaites d'échanger une production plus faible contre des prix plus élevés, a-t-il déclaré.

"Vous êtes en mesure de voir les signes d'une reprise des prix des matières premières dans le manque d'investissement au cours de la dernière décennie", a déclaré Schwab.

Mark Khalamayzer, gestionnaire principal du Columbia Commodity Strategy Fund, a augmenté son exposition au pétrole et aux matières premières agricoles jusqu'aux limites les plus élevées autorisées par le prospectus de son fonds, en pariant que le conflit en Ukraine entraînera une hausse vertigineuse des prix.

Le pétrole brut Brent s'est établi à 112,67 $ le baril vendredi et a augmenté de 44 % depuis le début de l'année.

Même si les investisseurs tentent d'aligner leurs portefeuilles sur les prévisions de hausse des prix des matières premières, ils s'inquiètent de la façon dont la reprise des matières premières pourrait nuire à la croissance.

Le risque d'une récession menée par une forte réduction des dépenses de consommation augmente plus les prix du pétrole restent élevés, a déclaré Robert Schein, directeur des investissements, Blanke Schein Wealth Management.

"Si les prix du pétrole restent bien au-dessus de 100 dollars le baril pendant quelques mois, le consommateur et l'économie peuvent y résister, mais si les prix du pétrole à 100 dollars et plus durent plus de six mois, c'est à ce moment-là que nous verrons le risque de récession augmenter", a-t-il déclaré.