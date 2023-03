Les actions bancaires américaines ont tenté un retour en force depuis le début de l'année après une chute de plus de 20 % en 2022, alimentée par l'espoir que la Réserve fédérale parviendra à maîtriser l'inflation sans provoquer de catastrophe économique.

Par Sinéad Carew

Le sous-secteur bancaire du S&P 500 est en hausse de 4,9 % jusqu'à présent en 2023, légèrement supérieur au gain de 3,3 % de l'indice de référence S&P 500.

Mais certains investisseurs sont circonspects, car les banques elles-mêmes ont averti, pendant la saison des bénéfices en janvier, qu'elles s'attendaient à une augmentation des pertes sur prêts et à une baisse de la demande d'emprunts.

Ces inquiétudes sont dues aux craintes concernant l'économie, aux pertes potentielles sur prêts, ainsi qu'à une demande de prêts plus faible en raison de l'augmentation des coûts d'emprunt depuis que la Fed a relevé agressivement les taux d'intérêt depuis mars 2022.

Ces hausses de taux ont dopé les revenus des banques, leur donnant le feu vert pour appliquer des taux d'intérêt plus élevés aux prêts. Mais maintenant, les clients des banques possédant des comptes d'épargne recherchent des taux d'intérêt plus élevés sur les dépôts, ce qui compense certains gains sur les prêts.

Les données américaines montrant toujours un marché de l'emploi solide, les gains des marchés boursiers jusqu'à présent cette année ont été attribués à l'espoir que les efforts de la Fed pour freiner l'inflation n'anéantiraient pas l'économie.

Et si ses hausses de taux n'ont pas encore réduit l'inflation autant que les investisseurs l'espéraient, la Fed tente toujours de négocier un atterrissage en douceur, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial.

"Pour les banques, c'est un sweet spot, pouvoir bénéficier de taux plus élevés mais ne pas voir l'économie ralentir au point de générer des pertes et de mettre un terme aux activités de banque d'investissement", a déclaré Meckler, basé dans le New Jersey, qui ajoute que pour les banques, "le vent est vraiment dans leur dos en ce moment."

INCERTITUDE

Les directeurs généraux des grandes banques américaines ont fait des mises à jour encourageantes lors de conférences à la mi-février. David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a déclaré que même si les choses sont encore "très, très incertaines", le sentiment s'est amélioré parmi les PDG qui espèrent un atterrissage économique plus doux que ce qui était prévu il y a six mois.

Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a également déclaré que les consommateurs étaient très solides, avec des soldes et une disponibilité de crédit élevés, ainsi qu'une activité de dépense croissante.

Et sur le front des entreprises, la responsable financière de Morgan Stanley, Sharon Yeshaya, a déclaré à l'époque que la confiance s'améliorait parmi les PDG des clients qui avaient relancé les discussions sur des accords potentiels avec un brouillard d'incertitude qui "commence à se lever".

Mais Aaron Dunn, gestionnaire de portefeuille et co-responsable des actions de valeur chez Eaton Vance, surveille de combien les banques vont augmenter le montant des intérêts qu'elles versent sur les dépôts de leurs clients.

"Si la Fed continue de bouger et que les taux courts restent élevés, vous voulez une banque qui devra payer le moins possible pour garder les dépôts", selon Dunn qui voit les banques proposant plusieurs services subir moins de pression pour augmenter les taux.

En concurrence avec les taux du Trésor à court terme les plus élevés depuis dix ans et demi, les banques doivent augmenter les taux des comptes d'épargne pour conserver les dépôts.

Bien que M. Dunn ait considéré l'année dernière comme un "meilleur scénario" avec de faibles coûts de crédit et des marges d'intérêt nettes en hausse grâce aux augmentations de taux, il ne s'attend pas à ce que cela se reproduise cette année. "Ce que nous allons voir cette année, c'est la normalisation de la rentabilité par la contraction des marges d'intérêt nettes et la hausse des coûts du crédit", a-t-il déclaré.

Mais le gestionnaire de fonds recommande tout de même de conserver une "exposition de haute qualité" au secteur bancaire. Il souligne les solides bases de dépôts de Wells Fargo et de M&T Bank.

Jason Goldberg, analyste chez Barclay's, considère que la force économique est un facteur plus important pour les valeurs bancaires cette année que la trajectoire des hausses de la Fed.

"Étant donné que la Fed a terminé la majeure partie de son cycle de resserrement, l'impact des mouvements de taux sur l'économie est au centre des préoccupations", a déclaré Goldberg.