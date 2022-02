Les investisseurs se préparent à la volatilité alors que l'Occident s'apprête à couper la Russie du réseau SWIFT.

Les nouvelles mesures annoncées par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe et le Canada comprennent également des restrictions sur les réserves internationales de la banque centrale russe. Les sanctions seront appliquées dans les prochains jours.

Les investisseurs craignaient que la Russie ne soit exclue de SWIFT, le principal réseau de paiements internationaux, car cela perturberait le commerce mondial et nuirait aux intérêts occidentaux, tout en frappant la Russie.

"Cela signifie qu'il va y avoir une catastrophe sur le marché des devises russes lundi", a déclaré l'ancien vice-président de la Banque centrale russe, Sergei Aleksashenko. "Je pense qu'ils vont arrêter les échanges et que le taux de change sera alors fixé à un niveau artificiel, comme à l'époque soviétique."

Michael Farr, directeur général de la société de conseil financier Farr, Miller & Washington LLC, a déclaré à propos de l'impact sur les marchés mondiaux : "Cela pourrait être une surprise qui n'est pas très bien prise si cela signifie un ralentissement du commerce international."

La nouvelle intervient après une semaine où les inquiétudes liées à l'intensification du conflit en Ukraine ont secoué les marchés du monde entier, avec une chute des actions et une envolée des prix du pétrole, les investisseurs se précipitant vers l'or, le dollar et d'autres valeurs refuges.

Bon nombre de ces mesures de sécurité ont été au moins partiellement annulées jeudi et vendredi, et les marchés boursiers américains se sont redressés pour clôturer la semaine en hausse.

Les dernières mesures pourraient entraîner les marchés dans une nouvelle course folle, les opérateurs évaluant les conséquences pour l'économie mondiale, notamment une hausse potentielle des prix des matières premières et de l'inflation. La guerre entre la Russie, l'un des plus grands exportateurs de matières premières au monde, et l'Ukraine a déjà contribué à faire grimper les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis 2014.

Un problème "sera l'inflation qui est provoquée ici, et la mesure dans laquelle elle peut vraiment ralentir l'économie européenne. Cela pourrait créer des vents contraires si cela se poursuit encore et encore", a déclaré Farr.

Le S&P 500 a perdu 8 % depuis le début de l'année, en raison des inquiétudes suscitées par les conflits géopolitiques et par une Réserve fédérale plus optimiste.

"Beaucoup de traders étaient en quelque sorte en train de se convaincre que les États-Unis et l'Europe n'adoptaient pas une position dure", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA. "Cette action va être vraiment difficile à digérer et elle va vraiment toucher une corde sensible pour beaucoup d'investisseurs. ... Une grande partie du rebond que nous avons vu dans la seconde moitié de la semaine dernière sera testée."

Certains investisseurs ont toutefois déclaré que les marchés pourraient positiver les nouvelles mesures, car les troupes occidentales n'ont pas rejoint la guerre.

"C'est la chose la plus proche d'une déclaration de guerre d'un point de vue financier", a déclaré Ross Delston, avocat américain et ancien régulateur bancaire. "Cela aura pour conséquence que la Russie sera considérée comme radioactive par les banques américaines et européennes, ce qui constituera à son tour un obstacle majeur au commerce avec la Russie."