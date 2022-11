Les investisseurs se préparent à une paralysie du gouvernement alors que les républicains semblent gagner les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les républicains sont favoris pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants et peut-être du Sénat, selon les sondages et les marchés de paris, bien qu'il reste encore plusieurs heures avant le vote. Avec le démocrate Joe Biden à la Maison Blanche, ce résultat conduirait à une scission du gouvernement, une issue qui s'est accompagnée d'une performance boursière positive à long terme dans le passé.

Si les préoccupations macroéconomiques et la politique monétaire de la Réserve fédérale ont été les principaux moteurs du marché cette année, la politique pourrait exercer sa propre influence sur les prix des actifs.

Une victoire des Républicains contribuerait à apaiser les craintes que les largesses budgétaires n'exacerbent une inflation déjà élevée et ne conduisent la Fed à relever les taux d'intérêt encore plus haut que prévu, ont déclaré les investisseurs, ce qui pourrait favoriser le plus récent rebond du marché boursier tout en soutenant les prix du Trésor et en aidant à freiner le dollar en plein essor.

"Je pense que les marchés se reprennent à la perspective d'une impasse", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital à Chicago. "Les dépenses budgétaires ont créé un défi pour les banques centrales du monde entier. La perspective d'une absence de législation est un signal haussier pour l'inflation."

Historiquement, les actions ont eu tendance à mieux se comporter sous un gouvernement divisé lorsqu'un démocrate est à la Maison Blanche, les investisseurs attribuant une partie de cette performance à l'impasse politique qui empêche l'un ou l'autre camp d'apporter des changements politiques majeurs.

Selon les données analysées par RBC Capital Markets depuis 1932, les rendements annuels moyens de l'indice S&P 500 ont été de 14 % lorsque le Congrès était divisé et de 13 % lorsque le Congrès était républicain et le président démocrate. Ce chiffre est à comparer aux 10 % enregistrés lorsque les démocrates contrôlaient la présidence et le Congrès.

Le S&P 500, qui a terminé en hausse de 0,6 % sur la journée, a augmenté d'environ 5 % au cours du mois dernier. L'indice est en baisse d'environ 20 % pour l'année.

À plus long terme, cependant, un gouvernement divisé pourrait conduire à des tensions accrues sur le relèvement du plafond de la dette fédérale en 2023, mettant en place le genre de bataille prolongée qui a conduit Standard & Poor's à dégrader la note de crédit des États-Unis pour la première fois en 2011, faisant vaciller les marchés financiers.

"Si les Républicains gagnent vraiment du pouvoir ici, à la Chambre et au Sénat, ils peuvent faire (du relèvement du plafond de la dette fédérale) un processus vraiment difficile", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille Ingalls & Snyder à New York.

Les analystes de Goldman Sachs ont écrit que "la nécessité de relever la limite de la dette en 2023 pourrait entraîner un resserrement budgétaire significatif en 2024, et un gouvernement divisé pourrait rendre une réponse budgétaire à une récession potentielle moins susceptible de passer et plus petite si elle passe."

Alors que le marché des options sur actions américaines est positionné pour un calme relatif, un résultat étonnamment fort des démocrates pourrait déstabiliser les marchés, en faisant ressortir les inquiétudes concernant la réglementation du secteur technologique ainsi que les dépenses budgétaires qui pourraient stimuler une inflation déjà élevée, selon les stratèges en options.

Le positionnement des options lundi impliquait une baisse de 1,5 % du S&P 500 le lendemain du vote si les démocrates obtenaient un résultat plus fort que prévu, selon Tom Borgen-Davis, responsable de la recherche sur les actions de la société de tenue de marché d'options Optiver.