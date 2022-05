Les investisseurs se ruent vers les liquidités alors que l'optimisme pour la croissance atteint un niveau record - BofA

Les investisseurs, qui gèrent un peu moins de 1 000 milliards de dollars d'actifs, sont maintenant les plus sous-pondérés en actions depuis mai 2020, à 13 % de sous-pondération nette, contre 6 % de surpondération dans l'enquête d'avril.

Les attentes en matière de croissance restent faibles, selon BofA, l'optimisme concernant les perspectives économiques tombant à un niveau historiquement bas dans son enquête, a indiqué la banque d'investissement américaine.

Les banques centrales hawkish (31 %) et la récession mondiale (27 %) sont considérées comme les deux plus grands risques secondaires parmi les investisseurs, l'inflation (18 %) et les craintes de guerre (10 %) reculant.

Les niveaux de liquidités parmi les investisseurs sont passés de 5,5 % dans l'édition précédente de l'enquête à 6,1 %. Les matières premières, les soins de santé et les biens de consommation de base ont été les principaux choix, tandis que la technologie, l'Europe et les marchés émergents ont été boudés.

L'enquête de mai auprès des gestionnaires de fonds est "extrêmement baissière", selon BofA, mais il manque encore la pièce "capitulation totale", car les investisseurs continuent de s'attendre à des hausses de taux plutôt qu'à des baisses.

En fait, les investisseurs ont augmenté leurs prévisions quant au nombre de hausses de taux de la Fed pour ce cycle de resserrement, et s'attendent maintenant à 7,9 hausses, contre 7,4 en avril.

L'obligation la plus importante reste la position longue sur le pétrole et les matières premières, indique BofA dans sa note.